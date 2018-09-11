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Hollanda'da Suriyeli muhaliflere yardım tartışması

11.09.2018 22:21 | Son Güncelleme

Hollanda'da devlet televizyonunda yayınlanan bir haberde hükümetin "terör örgütü" olarak kabul edilen Suriyeli örgüt Şam Cephesi'ne yardım ettiği iddia edildi.

Hollanda'da Suriyeli muhaliflere yardım tartışması

Muhalefet partileri açıklama talep etti.Hollanda hükümetinin, Hollanda yargısı tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen Şam Cephesi'ne yardım ettiği iddia edildi.

Hollanda devlet televizyonunda Pazartesi günü yayınlanan habere göre Hollanda hükümeti terör örgütü olarak sınıflandırılan Şam Cephesi'nin de dahil olduğu, Suriye'de Esad rejimine karşı mücadele eden 22 muhalif gruba öldürücü olmayan teçhizat yardımında bulundu. Hükümetin Şam Cephesi’ne “kamyonet, uniforma ve diğer malzeme” gönderdiği iddia edildi.

Hollanda'nın yardımda bulunduğu iddia edilen Şam Cephesi geçen yıl Roterdam'da görülen bir dava kapsamında "terörist hedefleri olan bir suç örgütü” olarak tanımlanmış ayrıca “Halefilik” iddiasında olan “selefi ve cihatçı” bir grup olduğu kaydedilmişti.

Muhalefet açıklama bekliyor

Haberin ardından Hollanda'da farklı partilerden pek çok siyasetçi hükümeti eleştirerek, konuya ilişkin açıklama yapılmasını talep etti. Haberi "şok edici” diyerek nitelendiren Liberaller D66'dan Sjoerd Sjoerdsma ANP haber ajansına yaptığı açıklamada "Tüm milletvekillerinin uyarılarına rağmen böyle bir şey nasıl gerçekleşebilir?” diye sordu. Hristiyan Demokrat partili Pieter Omtzig de hükümetten Salı gününe kadar açıklama beklediklerini ifade etti.

Geçen Cuma Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok "Suriye'deki ılımlı gruplara öldürücü olmayan teçhizat yardımı programının durdurulduğunu" açıklamıştı. Parlamentoya sunulan bir mektupta yapılan açıklamada, "rejimin Suriye'nin büyük bir kısmını tekrar kontrolü altına alması ve ılımlı muhaliflerin kontrolündeki alanların daralması sonrasında hükümetin bu kararı aldığı" belirtilmişti.

AFP/MY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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