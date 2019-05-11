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Hollanda’da Türk gencinden örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

Hollanda’da yaşayan Türk genci, intihara teşebbüs eden adamın yardımına koşunca Arnhem Nord polisi karafından kahraman ilan edildi.Hollanda’nın Arnhem şehrinde yaşayan Trabzonlu Ümit Şenyer işyerine giderken, John Frost köprüsü üzerinde bir adamın köprüden atlamak istediğini görünce mobiletinden inerek intihar etmeye çalışan adamı korkuluklardan geri çekti.

Hollanda’da yaşayan Türk genci, intihara teşebbüs eden adamın yardımına koşunca Arnhem Nord polisi karafından kahraman ilan edildi.
Hollanda’nın Arnhem şehrinde yaşayan Trabzonlu Ümit Şenyer işyerine giderken, John Frost köprüsü üzerinde bir adamın köprüden atlamak istediğini görünce mobiletinden inerek intihar etmeye çalışan adamı korkuluklardan geri çekti. Türk genci, iki polisin intihara teşebbüs eden adama mani olmaya çalıştığını görünce hemen polislerin yardımına koştu. İntihar etmeye çalışan adam korkuluklardan geri çekilerek polis otosuna bindirildi.
Ümit Şenyer, “Yolculuğum esnasında köprünün oraya geldiğimde bir erkek bir bayan polisin köprüde durduğunu ve çevredeki insanlarında o tarafa bakarak telefonları ile çekimler yaptığını gördüm. Oraya yöneldiğimde bir adamın korkulukların yanında durduğunu gördüm. Muhtemelen her zaman olduğu gibi bir gözaltı işlemi sandım. Sonrasında polislerden biri ile göz temasım oldu ve polis bize yardım et dedi. O anda adamın intihar etmek istediğini anladım. Polisler adamla konuşuyor onu ikna etmeye çalışıyorlardı. Adam bir ara atlamaya hamle yapınca polisler adamı yakalayarak atlamasına mani olmaya çalıştı. Zorlandıklarını görünce ben de mobiletimi bırakarak polislere yardım edip adamın atlamasına mani olmaya çalıştım. Adamı daha sonra polisler, polis bürosuna götürdüler. Aradan bir gün sonra da bir polis güzel bir meyve sepeti hazırlatıp bana teşekkür etmeye geldi. Bende kendilerine benim yerimde kim olursa aynısını yapacaklarını söyledim. Halen intihar teşebbüsündeki şahsın durumunun ne olduğunu, neden böyle bir şey düşündüğünü bilmiyorum. Bu merakımı polislere sormaya da cesaret edemedim “ifadelerini kullandı.
Arnhem polisi Ümit Şenyer’e teşekkür etti
Arnhem polisi tarafından yapılan açıklamada ise "Dava ile ilgili duyurular konusunda son derece temkinliyiz. Çünkü bu bir intihar girişimidir ve bu nedenle söz konusu adamın ne yaptığını söylememiz mümkün değil. Fakat Şenyer’den aldığımız yardımdan çok memnunuz. Şenyer’in kahramanca davranışından sonra mobileti ile maddi hasarla karşı karşıya kaldı. Ama bunu sigortasıyla çözmeye çalışmalı" ifadelerini kullandı.
Kahraman Türk genci Ümit Şenyer’in evine Arnhem polisi tarafından getirilen meyve sepetin yanında yer alan mesaj ise dikkat çekti. Mesajda, “Bize yaptığın yardımdan dolayı Arnhem Nord polisi olarak çok teşekkür ederiz. Arnhem polisi olarak bu meyve sepetini size hediye ediyoruz” sözlerine yer verildi.

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