ROTTERDAM (AA) - ABDULLAH AŞIRAN - Hollanda'da bir Türk restoranı, "Yılın En İyi Restoranı" seçildi.

Ülkede hizmet veren çevrimiçi yemek sipariş sitesi "Thuisbezorgd"un her yıl düzenlediği “2018 En İyi Restoran Ödülleri" yarışmasında 31 yaşındaki Türk kökenli Mustafa Kabadayı'nın sahibi olduğu restoran birinci oldu.

Yarışma, Hollanda'da yılda yaklaşık 12 milyon yemek siparişi alan sitede bir ay süren "en iyi yemek kalitesi" ve "en iyi yemek sipariş hizmeti" veren restoranlara yapılan yorumlarla gerçekleşti.

En çok ve en iyi yorumları alan Kabadayı'nın restoranı, yemek sipariş sitesine bağlı 7 bin 500'den fazla restoran arasından aday gösterilen 786 restoranı geride bırakarak en iyisi seçildi.

Türk restoranı ayrıca, Rotterdam'ın "en iyi restoran" ve "en kaliteli pizza" ödülüne de layık görüldü.

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de içinde olduğu 11 farklı ülkede hizmet veren dünyanın en büyük çevrimiçi yemek sipariş sitelerinden biri olan Thuisbezorgd'un verdiği ödül, 995 avro değerinde elektrikli bisiklet ve çeşitli promosyon malzemelerinden oluşuyor.