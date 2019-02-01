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Hollanda'da Türk restoranı "Yılın En İyi Restoranı" seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:09 | Son Güncelleme

Restoranın sahibi Mustafa Kabadayı: - "Ortalama günde 350 ile 500 arası sipariş alıyoruz. Bazı yoğun olan günlerde ise bu 600'e kadar çıkıyor. Müşteriler bizi kalitemiz ve hızlı olmamızdan dolayı seçiyor" - "Siparişler restoranda asılı olan ekranlara yansıyor ve elemanlarımız oradan gelen siparişleri takip edip hazırladıktan sonra 15 ile 30 dakika arasında evlere servis ediyoruz. Ödülü aldıktan sonra da aynı disiplin ve kalite ile hizmetimize devam edeceğiz"

ROTTERDAM (AA) - ABDULLAH AŞIRAN - Hollanda'da bir Türk restoranı, "Yılın En İyi Restoranı" seçildi.

Ülkede hizmet veren çevrimiçi yemek sipariş sitesi "Thuisbezorgd"un her yıl düzenlediği “2018 En İyi Restoran Ödülleri" yarışmasında 31 yaşındaki Türk kökenli Mustafa Kabadayı'nın sahibi olduğu restoran birinci oldu.

Yarışma, Hollanda'da yılda yaklaşık 12 milyon yemek siparişi alan sitede bir ay süren "en iyi yemek kalitesi" ve "en iyi yemek sipariş hizmeti" veren restoranlara yapılan yorumlarla gerçekleşti.

En çok ve en iyi yorumları alan Kabadayı'nın restoranı, yemek sipariş sitesine bağlı 7 bin 500'den fazla restoran arasından aday gösterilen 786 restoranı geride bırakarak en iyisi seçildi.

Türk restoranı ayrıca, Rotterdam'ın "en iyi restoran" ve "en kaliteli pizza" ödülüne de layık görüldü.

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de içinde olduğu 11 farklı ülkede hizmet veren dünyanın en büyük çevrimiçi yemek sipariş sitelerinden biri olan Thuisbezorgd'un verdiği ödül, 995 avro değerinde elektrikli bisiklet ve çeşitli promosyon malzemelerinden oluşuyor.

Türk restoranın sahibi Aksaraylı Kabadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır sahibi olduğu restoranda müşteri hizmeti ve servisinin kaliteli ve hızlı olmasına önem verdiklerini belirterek, Hollanda'nın en iyi restoranı seçildiği için sevinçli olduğunu söyledi.

Verdikleri destek ve oylardan dolayı müşterilerine teşekkür eden Kabadayı, "Ortalama günde 350 ile 500 arası sipariş alıyoruz. Bazı yoğun olan günlerde ise bu 600'e kadar çıkıyor. Müşteriler bizi kalitemiz ve hızlı olmamızdan dolayı seçiyor. Bunu müşterilerimizden de duyuyoruz." dedi.

Kabadayı, "İnternetten yapılan siparişleri dünyaca ünlü restoranların da kullandığı bir sistemden takip ediyoruz. Siparişler restoranda asılı olan ekranlara yansıyor ve elemanlarımız oradan gelen siparişleri takip edip hazırladıktan sonra 15 ile 30 dakika arasında evlere servis ediyoruz. Ödülü aldıktan sonra da aynı disiplin ve kalite ile hizmetimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Müşterilerin restorana gelerek orada yemeklerinden tatmak istediklerini kaydeden Kabadayı, Rotterdam'ın merkezinde yakında 24 saat hizmet verecek ve müşterilerin de gelebilecekleri yeni bir restoran açacaklarını dile getirdi.

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Hollanda ödül Rotterdam Türk yılın en iyi restoranı

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