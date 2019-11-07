HABER

Hollanda’da uçak korsanlığı ihbarı asılsız çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 00:02 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda uçak korsanlığı protokolünün yanlışlıkla etkinleştirildiği belirtildi.

Hollanda’nın Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda uçak korsanlığı protokolünün yanlışlıkla etkinleştirildiği belirtildi. Yetkililer havalimanında durumun normale döndüğünü duyurdu.

Hollanda’nın Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda Air Avrupa Havayollarına ait bir uçakla ilgili yapılan ihbar polisi alarma geçirdi. Güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığı olay sonrasında özel harekat polisleri havaalanına sevk edildi. Olay sonrasında yetkililer tarafından yapılan açıklamada durumun normale döndüğü, uçak korsanlığı protokolünün yanlışlıkla etkin hale getirilerek yanlış kod girildiği ve güvenlik güçlerinin soruşturmayı tamamlamak üzere olduğu aktarıldı.

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Belediyenin aldığı karara tepki gösteren kişi, simit arabasını ateşe verdiBelediyenin aldığı karara tepki gösteren kişi, simit arabasını ateşe verdi
'Erdoğan Washington'da Trump'la Görüşecek''Erdoğan Washington'da Trump'la Görüşecek'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Kasası 1 liraya düştü alan yok!

Kasası 1 liraya düştü alan yok!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Bakan Akar'dan 'Bağdadi' açıklaması!

Bakan Akar'dan 'Bağdadi' açıklaması!

G.Saray Real Madrid'i ezdi geçti! Asker selamı...

G.Saray Real Madrid'i ezdi geçti! Asker selamı...

3 milyon TL'lik dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

3 milyon TL'lik dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kuş kavgası! Silahını çekip kurşun yağdırdı!

Adana'da kuş kavgası! Silahını çekip kurşun yağdırdı!

6 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

6 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 6 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Adnan Oktar Esad'a mektup göndermiş!

Esad'a mektup göndermiş!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

Eşi de dahil tüm aile üyeleri yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.