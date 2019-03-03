Hollanda’da UID 4. Olağan Kongresi

İsim ve tüzük değişikliğinin yapıldığı kongrede, şimdiye kadar UID Hollanda Bölge Başkanlığı görevini yürüten Turan Atmaca 3 yıllığına yeniden seçildi.

Rotterdam kentinde düzenlenen kongreye, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, UID Teşkilatlanma Başkanı Mustafa Aslan, UID Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut, UID Hollanda Bölge Başkanı Turan Atmaca, UID Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat ve delegeler katıldı.

ROTTERDAM (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "Bugün insanı noktada yardım yapmakla ilgili dünyanın en cömert ülkesinin adı ABD, Almanya, İngiltere değil elhamdülillah Türkiye’dir. Çünkü vermek bir imkan meselesi değil iman meselesidir" dedi.

Sırakaya, yapılan çalışmalarda daha fazla aktif olunması gerektiğine işaret ederek, “Çalıştığımız kadar karşılığının olacağını bilmemiz gerekiyor. Devler gibi eserler bırakabilmek için karıncalar misali çalışmamız gerektiğini bileceğiz." diye konuştu.

UID’nin kapsayıcı bir anlayış ile hareket etmesi gerektiğini dile getiren Sırakaya, “Türk demenin sadece Türkiye’de yaşayanlardan ibaret olmadığını bilmemiz gerekiyor. Ülkemi seviyorum, milletimi seviyorum, ama Avrupalı Türk toplumunun aşığıyım.” ifadesini kullandı.

Sırakaya, Türklerin hep ezilenlerin, mazlumların, mağdurların ve garibanların yanında yer aldığını vurgulayarak, “Bugün insani noktada yardım yapmakla ilgili dünyanın en cömert ülkesinin adı ABD, Almanya, İngiltere değil, elhamdülillah Türkiye’dir. Çünkü vermek bir imkan meselesi değil iman meselesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli de Türkiye ve Hollanda arasında ilişkilerin normalleşmesine değinerek, iki ülke arasında 400 yılı aşkın diplomatik ilişkilerin var olduğunu söyledi.