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Hollanda’da UID 4. Olağan Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 21:30 | Son Güncelleme

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hollanda Bölge Başkanı Turan Atmaca, 3 yıllığına yeniden göreve getirildi - AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya: - "Bugün insanı noktada yardım yapmakla ilgili dünyanın en cömert ülkesinin adı ABD, Almanya, İngiltere değil elhamdülillah Türkiye’dir. Çünkü vermek bir imkan meselesi değil iman meselesidir" - Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli: - "(Türkiye ve Hollanda ilişkilerinin normalleşmesi) Şartlar ne olursa olsun bizler bu pozitif ajandayı devam ettireceğiz"

ROTTERDAM (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "Bugün insanı noktada yardım yapmakla ilgili dünyanın en cömert ülkesinin adı ABD, Almanya, İngiltere değil elhamdülillah Türkiye’dir. Çünkü vermek bir imkan meselesi değil iman meselesidir" dedi.

Hollanda'da Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) 4'üncü Olağan Kongresi düzenlendi.

Rotterdam kentinde düzenlenen kongreye, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, UID Teşkilatlanma Başkanı Mustafa Aslan, UID Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut, UID Hollanda Bölge Başkanı Turan Atmaca, UID Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat ve delegeler katıldı.

İsim ve tüzük değişikliğinin yapıldığı kongrede, şimdiye kadar UID Hollanda Bölge Başkanlığı görevini yürüten Turan Atmaca 3 yıllığına yeniden seçildi.

Sırakaya, kongrede yaptığı konuşmada, birlik içinde hareket edilmeden seslerin güçlü çıkabilme ihtimali olmadığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten Sırakaya, birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkati çekti.

Sırakaya, yapılan çalışmalarda daha fazla aktif olunması gerektiğine işaret ederek, “Çalıştığımız kadar karşılığının olacağını bilmemiz gerekiyor. Devler gibi eserler bırakabilmek için karıncalar misali çalışmamız gerektiğini bileceğiz." diye konuştu.

UID’nin kapsayıcı bir anlayış ile hareket etmesi gerektiğini dile getiren Sırakaya, “Türk demenin sadece Türkiye’de yaşayanlardan ibaret olmadığını bilmemiz gerekiyor. Ülkemi seviyorum, milletimi seviyorum, ama Avrupalı Türk toplumunun aşığıyım.” ifadesini kullandı.

Sırakaya, Türklerin hep ezilenlerin, mazlumların, mağdurların ve garibanların yanında yer aldığını vurgulayarak, “Bugün insani noktada yardım yapmakla ilgili dünyanın en cömert ülkesinin adı ABD, Almanya, İngiltere değil, elhamdülillah Türkiye’dir. Çünkü vermek bir imkan meselesi değil iman meselesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli de Türkiye ve Hollanda arasında ilişkilerin normalleşmesine değinerek, iki ülke arasında 400 yılı aşkın diplomatik ilişkilerin var olduğunu söyledi.

Dişli, amaçlarının, bu ilişkileri kaldığı yerden daha ileriye taşımak olduğunu belirtti. Bunun hep birlikte yapılması gerektiğini ifade eden Dişli, “Şartlar ne olursa olsun bizler bu pozitif ajandayı devam ettireceğiz. Hollandalı komşularımıza durumumuzu daha detaylı bir şekilde anlatmamız lazım." diye konuştu.

Şaban Dişli, Hollanda’da yaşayan Türklerin büyük başarılara imza attığını ve UID’nin de Hollanda’nın geleceğine bir katkısı olması gerektiğine dikkati çekerek, hep birlikte el ele vererek daha güzel günler için çalışacaklarını ifade etti.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya Hollanda Olağan Kongre Rotterdam Uluslararası Demokratlar Birliği (UID)

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