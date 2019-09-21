Hollanda'da Ulusal Çiş Günü: Yoğun caddelere her 500 metrede bir umumi tuvalet yapılması için çağrı yapıldı

Kontinans Vakfı sözcüsü Karel van Koppen'e göre, Hollanda'daki her 20 kişiden biri, idrar tutamama sorunu nedeniyle evden çıkmamayı tercih ediyor. Yeterli tuvalet bulamama sorunu nedeniyle, 850 bin Hollandalı evde kalmaya mahkum ediliyor.

Vakıf, Hollanda'daki belediyelere, bu konuya daha fazla duyarlılık göstermeleri ve yeterli sayıda umumi tuvalet için harakete geçmeleri çağrısında bulundu.

Hollanda Kontinans Vakfı, bu yılki "Çiş Günü" etkinliklerinde, idrar tutamama sorunu yaşayan insanların sorununu bir kez daha gündeme taşıdı.

Hollanda'da her yıl Eylül ayının üçüncü perşembesi, "Ulusal Çiş Günü" (Nationale Plasdag) ilan ediliyor.

Mesane sorunu yaşayan kişilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan Hollanda Kontinans Vakfı, alışverişin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda her 500 metrede bir umumi tuvalet yapılmasını istiyor.

Hollanda'da idrar kaçırma sorunu yaşayan 850 bin kişinin, cadde ve sokaklarda yeterli sayıda umumi tuvalet bulunmadığı için evde kalmaya mahkum edildiği açıklandı.

Koppen, tuvalet sorunu yüzünden dışarı çıkamayan yüzbinlerce kişinin, alışveriş ihtiyacını internet aracılığıyla gidermeye çalıştığını belirtiyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, bir çok belediyenin, bu sorundan yeterince haberdar olmadığı vurgulanarak, yeterli sayıda umumi tuvalet bulunmamasının Hollanda'nın da imzaladığı Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Sözleşmesi'ne aykırı olduğu belirtildi.

Kontinans Vakfı, belediye meclislerine, tuvalet sorununun çözümü konusunda ivedilikle harekete geçme çağrısı yaptı. Vakfın araştırmasına göre, idrar tutamama sorunu yaşayan kişilerin 5 dakika içinde tuvalet bulmalarının sağlanması gerekiyor. Aksi halde, tuvalete yetişmekte çok geç kalmış oluyorlar.

Bu nedenle alışverişin yoğun olduğu merkezler ile yaya ve dinlenme alanlarında her 500 metrede bir umumi tuvalet bulunması gerektiğine işaret ediliyor.

Vakfa göre, idrar sorunu hala insanlar arasında bir tabu. Tuvalet eksikliği, idrar kaçırma sorununu doktoru ile bile konuşmaktan çekinen yüzbinlerce kişinin "sosyal izolasyonuna" yol açıyor.