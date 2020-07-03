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Hollanda'da üniversitenin kadın akademisyenlere öncelik veren kararı eşitliğe aykırı bulundu

03.07.2020 16:25 | Son Güncelleme

Hollanda'daki Eindhoven Teknik Üniversitesi'nin (TUE), boş kadrolar için sadece kadın akademisyen alınması, kadın aday bulunmaması durumunda 6 ay sonra erkeklere şans verilmesi kararı, İnsan Hakları Enstitüsü tarafından, "eşitlik ilkesine aykırı" bulundu.

Hollanda'da üniversitenin kadın akademisyenlere öncelik veren kararı eşitliğe aykırı bulundu

Hollanda'daki Eindhoven Teknik Üniversitesi'nin (TUE), boş kadrolar için sadece kadın akademisyen alınması, kadın aday bulunmaması durumunda 6 ay sonra erkeklere şans verilmesi kararı, İnsan Hakları Enstitüsü tarafından, "eşitlik ilkesine aykırı" bulundu.

Hollanda'nın önde gelen üniversitelerinden biri olan TUE, akademik kadrolarda yeterince kadın personel bulunmadığı gerekçesiyle, geçen yıl işe alımlarda kadınlara öncelik verme kararı aldı.

Üniversitede açık olan akademik pozisyona, 6 ay boyunca sadece kadın adayla başvuru yapabiliyor. Eğer bu süre içerisinde uygun kadın aday bulunamazsa, o zaman kadro için erkek akademisyenlerin de başvurmasına izin veriliyor.

TUE'de 2018 yılında profesörlerin yüzde 14'ü, doçentlerin yüzde 13'ü, yardımcı doçentlerin de yüzde 24'ü kadınlardan oluşuyordu. Üniversite, geçen yıl uygulamaya koyduğu "pozitif ayrımcılık" kararı sonrası, dünyanın çeşitli ülkelerinden 48 kadın akademisyeni bünyesine kattı.

Hollanda'da insan hakları ihlalleri ile eşitsizlik ve ayrımcılık iddialarını anayasa ve yasalar açısından değerlendiren ve bu konuda hükümete tavsiyelerde bulunan resmi bir kurum olan İnsan Hakları Enstitüsü, kadınlar lehine uygulanan tercih politikasının "çok ileri gittiğini" açıkladı.

Bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan enstitüye göre, kadınların dezavantajlı konumu tüm fakültelerde aynı değil. Üniversite, boş kadroları kadın ve erkekler için aynı anda açabilir ve eşit derecede uygun bir durumda kadın adaya öncelik verebilir.

Enstitü, Avrupa Adalet Divanı'nda alınan kararlarda da, "tercih politikasının kadınlar için mutlak önceliğe yol açmaması gerektiğine" işaret edildiğini belirterek, üniversitenin tercih politikasının neden tüm akademik kadrolar için geçerli olduğu konusunda yeterince açık olmadığını bildirdi.

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü'ne göre, sadece üniversite değil, bütün iş dünyasında kadınların temsili yetersiz. Üniversitenin, kadın bilim insanlarının sayısının artması için çabalaması mükemmel meşru bir hedef. Ancak, eşit haklar yasasında zaten bilimsel pozisyonlarda zorunlu olarak daha fazla kadın çalışana yer verilmesine ilişkin bir düzenleme mevcut.

Enstitüsünün aldığı kararlar tavsiye niteliğinde ancak bunlar, yargı gündemindeki davalarda dayanak olarak kullanılabiliyor.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, Eindhoven Teknik Üniversitesi, enstitünün uyarısı üzerine daha iyi bir cinsiyet dengesine bağlı kalınacağını açıkladı. Üniversitenin, Avrupa Adalet Divanı kararlarını da inceleyeceği belirtildi.

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