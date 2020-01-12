Hollanda'da yapılan araştırma: Müzik terapisi adli psikiyatride tedavi şansını artırıyor

Hollanda'da aralarında azılı suçluların da bulunduğu zorunlu tedaviye tabi adli psikiyatri hastalarının tedavisinde, müzik terapisinin olumlu katkı sağladığı belirlendi. Yapılan araştırmalarda, müzik yoluyla dikkat süreleri artırılan psikiyatri hastalarının iyileşme şansının arttığı gözlendi.

Amsterdam'daki adli psikiyatri kliniği Inforsa ile Amsterdam Üniversitesi ve Enschede Konservatuvarı araştırmacıları, müzik terapisinin, adli psikiyatri hastaları üzerindeki etkilerini araştırdı.

Hollanda'da 4 yıl ve üzeri ceza alan suçlular, "TBS" olarak bilinen bir zorunlu tıbbi rehabilitasyon sürecine tabi tutuluyor. Ciddi psikiyatrik bozukluk nedeniyle kendileri ve çevre için tehdit oluşturan kişiler de, adli psikiyatri tarafından tedavi ediliyor.

Araştırmada ise zorunlu tedavi gören TBS hastaları, mahkeme kararıyla uzun süreli bakıma gönderilenler ile kendilerine zarar verebileceği gerekçesiyle mahkeme tarafından kliniğe gönderilen 3 farklı hasta türü incelendi.

İki gruba ayrılan hastalardan, müzik terapisi uygulananların dikkatini korumada daha başarılı olduğu belirlendi. Müzik terapisi almayan hastalar, dikkat konusunda daha eksik kaldı.