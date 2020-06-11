Hollanda'da yasal esrar üretimi yapmak için başvurular 1 Temmuz'da başlıyor

Hollanda'da yasa dışı ticareti engellemek amacıyla, hükümet kontrolünde yasal esrar üretimi yapmak isteyenler 1 Temmuz'dan itibaren başvuruda bulunabilecek. Programa katılmak isteyenlerde, sabıkasız olma koşulu aranacak.

Yasal olarak üretilen esrar, düzenli olarak kalite kontrolüne tabi tutulacak ve piyasada satılan hafif uyuşturucular, daha "sağlıklı" hale getirilecek.

Hollanda'da hükümeti oluşturan dört parti, coffeeshop adı verilen kafelerde yasal olarak satılan esrarın, devlet tarafından belirlenen üreticiler tarafından tedarik edilmesi konusunda anlaşmıştı. Kafelerde yasal olarak satılan esrar, genellikle yasa dışı yollardan tedarik ediliyor.

Hükümet, yasa dışı üretimi kayıt altına almak ve içeriği belirsiz ürünlerin yarattığı sağlık sorunlarını önlemek amacıyla, belediyelerin kontrolünde esrar yetiştirme kararı aldı.

Aralarında Tilburg, Almere ve Breda'ın da bulunduğu 10 şehir, yasal esrar yetiştiriciliği için pilot bölge olarak seçildi.

2021'de başlayacak olan ulusal esrar deneyine katılmak isteyen kişi ya da şirketler, 1 Temmuz'dan itibaren ilgili belediyelere başvuruda bulunabilecek.