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  4. Hollanda’da yaşayan İzmitli çift korona virüse yenildi

Hollanda’da yaşayan İzmitli çift korona virüse yenildi

04.12.2020 18:56 | Son Güncelleme:
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Hollanda’da yaşayan İzmitli çift korona virüse yenildi

Hollanda’nın Amsterdam kentinde yaşayan İzmitli yaşlı çift, yakalandıkları korona virüse yenilere birer hafta arayla hayatlarını kaybetti.Hollanda’nın Amsterdam kentinde yaşayan ve tekstil işiyle uğraşan İzmitli 81 yaşındaki Erol Ören rahatsızlığı nedeniyle korona virüs testi yaptırdı.

Hollanda’nın Amsterdam kentinde yaşayan İzmitli yaşlı çift, yakalandıkları korona virüse yenilere birer hafta arayla hayatlarını kaybetti.

Hollanda’nın Amsterdam kentinde yaşayan ve tekstil işiyle uğraşan İzmitli 81 yaşındaki Erol Ören rahatsızlığı nedeniyle korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Ören, Hollanda’da tedavi gördüğü hastanede korona virüse yenik düşerek yaşam savaşını kaybetti. 2 çocuk babası yaşlı adamın cenazesi, memleketi Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki kent mezarlığında toprağa verildi.
Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Erol Ören’in eşinin de 1 hafta önce virüse yenik düşerek hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

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