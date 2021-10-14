Hollanda'da yazar Lale Gül'ü ölümle tehdit eden kişi tedavi altına alınacak

Hollanda'da yetiştiği katı İslami ortamı eleştirdiği "Ik Ga Leven" (Yaşayacağım) adlı kitabı nedeniyle yazar Lale Gül'ü ölümle tehdit eden Oğuz Ö., 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Amsterdam Mahkemesi, 19 yaşındaki Türkiye kökenli Oğuz Ö.'nün sosyal medyayı kullanmasını ve yazar Lale Gül'e yaklaşmasını da yasakladı.

Oğuz Ö.'nün, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak önümüzdeki günlerde serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Kişilik bozukluğu nedeniyle tedavi altına alınacak olan Oğuz Ö., denetimli serbestlik kurumu tarafından izlenecek.

Kişilik ve davranış bozukluğu bulunan Oğuz Ö.'nün büyük bir gelişimsel gecikme sorunu yaşaması nedeniyle Çocuk Ceza Hukuku'na göre yargılandığı belirtilldi.

Lale Gül: Hayal kırıklığı yaşıyorum, tedirginim

Lale Gül, Oğuz Ö.'nün serbest bırakılması durumunda Hollanda'yı terk edeceğini söylemişti.

Mahkemenin kararı sonrası hayal kırıklığı yaşadığını belirten Gül, Oğuz Ö.'nün pişmanlık duyduğuna ilişkin samimi bir belirti bulunmaması ve serbest bırakılacak olması nedeniyle tedirgin olduğunu söyledi.

Gül, "Bana gerçekten güvende olduğuma dair bir güvence verilmedi. (Oğuz Ö.'ye) Elektronik kelepçe takılmadı, Amsterdam'da dolaşması yasaklanmadı. Yaklaşma yasağına rağmen, gelip beni bulabilir" dedi.

Amsterdam'da göçmenlerin yoğunlukta olduğu Bos en Lommer semtinde doğup büyüyen ve 17 yaşına kadar Kur'an Kursu'nagiden Lale Gül, üniversite eğitimi sırasında başörtüsünü çıkararak, ailesinin istediğinden farklı bir yaşam seçti.

Kitabında bu dönemde başından geçenleri anlatan 23 yaşındaki yazar, ailesi tarafından reddedildi.

Bu sırada sosyal medya üzerinden çok sayıda tehdit alan Gül'ün şikayeti üzerine Oğuz Ö., "terör amaçlı tehdit" suçlamasıyla Nisan ayında tutuklandı.

Hollanda'da bir yazarı tehdit ettiği için tutuklanan ilk kişi olan Oğuz Ö.'nün, Lale Gül'e internet üzerinden "Allah'ın adına barbarca kafanı keseceğim. Hollanda için en büyük tehlike benim. Bir sinagogda büyük bir saldırı yapmayı planlıyoruz. Hollandalıların kafasını keseceğim ve IŞİD'e bağlıyım" içerikli mesajlar da gönderdiği belirlenmişti.

