Hollanda'da yazdığı roman nedeniyle ölüm tehditleri alan yazar Lale Gül'ü ailesi reddetti

Tartışma sırasında Lale Gül'den, "cesur bir Türk kadını" diye söz eden Wilders, onun yazdığı kitap nedeniyle tehdit edildiğini ve "avlanmak" istendiğini, bu nedenle de saklanmak zorunda kaldığını söyledi.

Ancak Hollanda'daki milletvekili genel seçimleri öncesi, 16 Mart akşamı Başbakan Mark Rutte ile televizyon oturumunda tartışan aşırı sağcı lider Geert Wilders'in Lale Gül'ün durumuna dikkati çekmesi, ailesinin tepkisini daha da arttırdı.

Özellikle Müslüman seçmenlerce desteklenen siyasi partilerden gelen "İslam düşmanlığı" suçlamaları nedeniyle anne ve babası ile de ilişkileri kopma noktasına gelen Lale Gül, öfke ve sözlü tacize rağmen ailesinin evinde kalmaya devam ediyordu.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, göçmen mahallesi Bos en Lommer'da ailesi birlikte yaşadığı evden uzaklaştırılan kadın yazara, acil durum önlemleri kapsamında kısa sürede bir ev verileceğini bildirdi.

Gül, kendisini eleştirenler tarafından "ailesinin hayatını mahvetmekle" suçlanıyordu.

https://twitter.com/AmsterdamLale/status/1371836617405702145?s=20

"Türk İslamının Hollanda ile bütünleşemediğini" savunan Wilders, "İslam dinini terk edenlerin, canı pahasına saklanmak zorunda olduğunu" söyledi. Wilders, bunun başarısız uyum politikalarının sonucu olduğunu savunarak, Rutte'nin, Hollanda'yı büyük bir gecekonduya dönüştürmek istediğini öne sürdü.

Aşırı sağcı liderin bu beklenmedik desteği, Lale Gül ile ailesi arasındaki iplerin kopmasına neden oldu.

Kitabının yayımlanmasından sonra 10 yaşındaki kız kardeşi ile paylaştığı odasından pek çıkmayan ve yemeğini ayrı yiyen kadın yazar ile anne ve baba arasındaki tartışma, Wilders'in sözleri nedeniye daha da büyüdü.

Lale Gül, BBC Türkçe'ye "Bu son damla oldu. Wilders'in sözlerini kabullenemediler" dedi. Özellikle koyu dindar annesi tarafından sık sık eleştirilen Gül, ailesi tarafından reddedildi. Daha önce, "Evden ayrılırsam ailemi kaybederim, o yüzden her şeye rağmen onlarla kalacağım" diyen Gül, evden uzaklaştırıldı.

Geçici olarak bir otele yerleşen Lale Gül'e, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, kısa sürede kalacak bir ev bulma sözü verdi.