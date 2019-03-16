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Hollanda'da Yeni Zelanda'daki terör saldırısı için anma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 19:06 | Son Güncelleme

Rotterdam Liberal Yahudi Birliği Hahamı Albert Ringer: - "Saldırıda hayatını kaybedenler belki de dünyaya bir güzellik katacaktı ve dünyanın geleceği için faydalı işler yapacaktı. Dünya hepimizindir" - Kilise görevlisi Hollandalı eski siyasetçi Setkien Sies: - "Dünya genelinde hepimizi etkileyen bir kötülük var. Sıkça bir araya gelerek ön yargıları bertaraf edip tekrar güven kazanılması lazım. Bunu da sevgi ile başarabiliriz" - Dinler ve Hayat Felsefesi Platformu Başkanı Dorine Cleton: - "Bir insanın sadece bir dine mensup olduğu için öldürülmesi, düşünülebilecek en kötü şeydir"

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Müslümanların kurduğu NIDA Partisi tarafından organize edilen törene, Müslümanların yanı sıra Yahudi ve Hristiyan din adamları ile Hollandalılar katıldı.

Törende, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, saldırının sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa karşı yapıldığına vurgu yapıldı.

Rotterdam Liberal Yahudi Birliği Hahamı Albert Ringer, yaşananların sadece Yeni Zelanda'daki terör saldırısına maruz kalanların ve Müslümanların değil herkesin problemi olduğunu söyledi.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin belki de dünyaya güzellik katacağını ve dünyanın geleceği için faydalı işler yapacağını belirten Ringer, "Dünya hepimizindir. Bugün burada hep birlikte dünyanın geleceği için mücadele ettiğimizi ve bunun için dimdik durduğumuzu göstermemiz lazım." dedi.

Ringer, barışın sadece söylemde değil eylemde de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kilise görevlisi Hollandalı eski siyasetçi Setkien Sies, terör saldırısının çok korkunç olduğunu ve bu yüzden dayanışma için anma törenine katıldığını dile getirdi.

Söz konusu terör saldırısının sadece Müslümanlara karşı değil tüm insanlığa karşı yapıldığının altını çizen Sies, "Dünya genelinde hepimizi etkileyen bir kötülük var. Sıkça bir araya gelerek ön yargıları bertaraf edip tekrar güven kazanılması lazım. Bunu da sevgi ile başarabiliriz. Sevginin olduğu yerde korku olmaz." ifadelerini kullandı.

Sies, Müslümanların korkmasına ve kaygılanmasına gerek olmadığını belirterek, "Müslümanların dünya genelinde kaygılarını anlayabiliyorum fakat neticede yan yana durup birbirimizi desteklersek cesaretimizle topluma farklı yön verebiliriz. Müslümanlar dik durup varlığını göstermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Dinler ve Hayat Felsefesi Platformu Başkanı Dorine Cleton da korkunç olarak nitelediği terör saldırısından şoke olduğunu belirterek, "Bir insanın sadece bir dine mensup olduğu için öldürülmesi düşünülebilecek en kötü şeydir. Bunun bir de özellikle en zayıf olduğu ibadet esnasında yapılması daha da kötüdür." şeklinde konuştu.

Cleton, tüm dinlere mensup insanların bir araya gelip dışarıya barış içerisinde olduklarını gösterdikleri takdirde mücadelenin kazanılacağını söyledi.

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