Hollanda'da Yeni Zelanda'daki terör saldırısı için anma töreni

Ringer, barışın sadece söylemde değil eylemde de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin belki de dünyaya güzellik katacağını ve dünyanın geleceği için faydalı işler yapacağını belirten Ringer, "Dünya hepimizindir. Bugün burada hep birlikte dünyanın geleceği için mücadele ettiğimizi ve bunun için dimdik durduğumuzu göstermemiz lazım." dedi.

Rotterdam Liberal Yahudi Birliği Hahamı Albert Ringer, yaşananların sadece Yeni Zelanda'daki terör saldırısına maruz kalanların ve Müslümanların değil herkesin problemi olduğunu söyledi.

Törende, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, saldırının sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa karşı yapıldığına vurgu yapıldı.

Müslümanların kurduğu NIDA Partisi tarafından organize edilen törene, Müslümanların yanı sıra Yahudi ve Hristiyan din adamları ile Hollandalılar katıldı.

Kilise görevlisi Hollandalı eski siyasetçi Setkien Sies, terör saldırısının çok korkunç olduğunu ve bu yüzden dayanışma için anma törenine katıldığını dile getirdi.

Söz konusu terör saldırısının sadece Müslümanlara karşı değil tüm insanlığa karşı yapıldığının altını çizen Sies, "Dünya genelinde hepimizi etkileyen bir kötülük var. Sıkça bir araya gelerek ön yargıları bertaraf edip tekrar güven kazanılması lazım. Bunu da sevgi ile başarabiliriz. Sevginin olduğu yerde korku olmaz." ifadelerini kullandı.

Sies, Müslümanların korkmasına ve kaygılanmasına gerek olmadığını belirterek, "Müslümanların dünya genelinde kaygılarını anlayabiliyorum fakat neticede yan yana durup birbirimizi desteklersek cesaretimizle topluma farklı yön verebiliriz. Müslümanlar dik durup varlığını göstermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Dinler ve Hayat Felsefesi Platformu Başkanı Dorine Cleton da korkunç olarak nitelediği terör saldırısından şoke olduğunu belirterek, "Bir insanın sadece bir dine mensup olduğu için öldürülmesi düşünülebilecek en kötü şeydir. Bunun bir de özellikle en zayıf olduğu ibadet esnasında yapılması daha da kötüdür." şeklinde konuştu.

Cleton, tüm dinlere mensup insanların bir araya gelip dışarıya barış içerisinde olduklarını gösterdikleri takdirde mücadelenin kazanılacağını söyledi.

