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Hollanda'da "Yüzyılın Anlaşması" ve "Bahreyn çalıştayı" protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 20:04 | Son Güncelleme

Bir grup Filistinli, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planı ve bu kapsamda bugün Bahreyn'de düzenlenen çalıştayı protesto etti

LAHEY (AA) - Hollanda'da, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planı ve Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün başlayan ekonomi çalıştayı protesto edildi.

Hollanda Filistin Topluluğu Vakfınca (PGNL) düzenlenen gösteride, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planı ve Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün başlayan ekonomi çalıştayını protesto etmek için bir grup Filistinli, Manama'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adlı planının kınandığı gösteride gruptakiler, "Yüzyılın Anlaşması planına hayır, Manama çalıştayına hayır, Filistin haklarına evet" pankartı açıp, "Özgür Filistin, var ol, diren, geri dön" ve "Filistinli siyasi mahkumlarla dayanışma" yazılı dövizler taşıdı.

Gruptakiler, "Özgür Filistin", "Filistin bizimdir" ve "ABD aşağı, terörist İsrail" şeklinde slogan attı, plan ve çalıştayın İsrail'in çıkarlarına hizmet edeceğini belirterek reddedilmesi için çağrı yaptı.

Gösterinin sonunda Arapça ve İngilizce okunan basın bildirisinde, "Yüzyılın Anlaşması" planının "felaket", "tek taraflı" ve "yalnızca İsrail işgalinin çıkarlarına hizmet ettiğine" vurgu yapıldı.

Bildiride ayrıca, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının Filistin halkının haklarını güvence altına aldığı hatırlatılırken, bu kararların uygulanması için bir mekanizmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi.

Filistinlilerin haklarının geri verilmesine işaret edilen bildiride, bunun için insan haklarına saygılı olunmasının, Filistin topraklarının işgaline son verilmesinin, yasalara ve BM kararlarına uyulmasının tek çözüm olduğu ifade edildi.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da bugün başlayan ve 26 Haziran'da sona erecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadesi kullanılmıştı.

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"Filistin ve Yüzyılın Anlaşması" ABD Büyükelçiliği gösteri Hollanda

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