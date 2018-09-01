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Hollanda'daki bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 20:39 | Son Güncelleme

Merkez Tren İstasyonu'nda iki kişinin bıçaklanarak yaralandığı olayın terör saldırısı olduğu belirtildi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dün meydana gelen bıçaklı saldırının terör saldırısı olduğu bildirildi.

Amsterdam Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün Merkez Tren İstasyonu'nda iki kişinin bıçaklanarak yaralandığı olayın, saldırganın ilk ifadelerine göre, terör saldırısı olduğu belirtildi.

Saldırganın iki kişiyi kasten bıçakladığı ve Almanya'da oturduğu evinin Hollanda Savcılığının talebi üzerine Alman polisince arandığı bilgisi paylaşıldı.

Zanlının pazartesi günü mahkemeye sevk edileceği aktarılan açıklamada, olayla ilgili detayların araştırıldığı ve güvenlik önlemlerin arttırılmayacağı ifade edildi.

Amsterdam Merkez Tren İstasyonu'nda cuma günü, iki kişi bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Saldırgan kaçarken polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. İstasyondaki yolcular bir süreliğine polis tarafından tahliye edilmiş ve tren seferleri durdurulmuştu.

İlk belirlemelere göre, bıçaklı saldırganın iki kişiyi rastgele bıçakladığı, zanlının 19 yaşında Alman oturumu olan bir Afgan olduğu belirtilmişti. Bıçaklanan kişilerin ise ABD'li oldukları aktarılmıştı. Saldırıda ağır yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı Hollanda terör saldırısı

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