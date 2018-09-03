Hollanda'daki bıçaklı saldırı

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da geçen hafta meydana gelen ve terör saldırısı olarak nitelendirilen bıçaklı saldırının, ülkede İslam'a karşı yapılan hakaretlerden dolayı olduğu bildirildi.

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta Merkez Tren İstasyonu'nda iki kişinin bıçaklanarak yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan zanlının ifadelerine yer verildi. Zanlının ifadesinde, İslam'a karşı sık sık hakaretlerin yapıldığı Hollanda'ya, saldırıyı yapmak için özellikle geldiğini kaydettiği belirtildi.

Hollanda'da Hazreti Muhammed'e, Kuran-ı Kerim'e, İslam'a ve Allah'a karşı sıkça yapılan hakaretlerden dolayı saldırıyı yaptığını ifade eden zanlının, aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in de ismini andığı, fakat "Hazreti Muhammed" konulu karikatür yarışmasından bahsetmediği kaydedildi.

Şimdiye kadar yapılan araştırmada, saldırının başkaları ile birlikte planladığına dair bir göstergenin bulunmadığı, zanlının psikolojik tedavi göreceği belirtildi.