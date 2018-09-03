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Hollanda'daki bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 23:16 | Son Güncelleme

Hollanda'daki bıçaklı saldırı

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da geçen hafta meydana gelen ve terör saldırısı olarak nitelendirilen bıçaklı saldırının, ülkede İslam'a karşı yapılan hakaretlerden dolayı olduğu bildirildi.

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta Merkez Tren İstasyonu'nda iki kişinin bıçaklanarak yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan zanlının ifadelerine yer verildi. Zanlının ifadesinde, İslam'a karşı sık sık hakaretlerin yapıldığı Hollanda'ya, saldırıyı yapmak için özellikle geldiğini kaydettiği belirtildi.

Hollanda'da Hazreti Muhammed'e, Kuran-ı Kerim'e, İslam'a ve Allah'a karşı sıkça yapılan hakaretlerden dolayı saldırıyı yaptığını ifade eden zanlının, aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in de ismini andığı, fakat "Hazreti Muhammed" konulu karikatür yarışmasından bahsetmediği kaydedildi.

Şimdiye kadar yapılan araştırmada, saldırının başkaları ile birlikte planladığına dair bir göstergenin bulunmadığı, zanlının psikolojik tedavi göreceği belirtildi.

Amsterdam Merkez Tren İstasyonu'nda, geçen hafta iki kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırının, terör saldırısı olduğu açıklanmıştı. Saldırgan kaçarken polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. İstasyondaki yolcular, bir süreliğine polis tarafından tahliye edilmiş ve tren seferleri durdurulmuştu.

İlk belirlemelere göre, bıçaklı saldırganın, iki kişiyi rastgele bıçakladığı, 19 yaşında Alman oturumu olan bir Afgan olduğu belirtilmişti. Bıçaklanan kişilerin ise ABD'li oldukları bildirilmişti. Saldırıda ağır yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilmişti.

PVV lideri Geert Wilders, haziran ayında "Hazreti Muhammed" konulu karikatür yarışması düzenleyeceklerini açıklamıştı. Başvuruların 31 Ağustos'ta son bulacağını ve yarışmanın 10 Kasım'da yapılacağını belirten aşırı sağcı siyasetçi, 200'ün üzerinde başvuru olduğunu ve yarışmada 10 bin dolar ödül verileceğini söylemişti. Wilders geçen hafta, güvenlik gerekçesiyle yarışmayı iptal ettiğini duyurmuştu. Dünya genelinde Müslümanlar yarışmaya büyük tepki göstermişti.

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bıçaklı saldırı Hollanda islama hakaret terör saldırısı

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