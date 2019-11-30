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Hollanda’daki bıçaklı saldırıda bir şüpheli tutuklandı

30.11.2019 22:44 | Son Güncelleme

Hollanda polisi, dün Lahey kentindeki bıçaklı saldırının şüphelisi olarak 35 yaşındaki evsiz bir kişiyi tutukladı.

Hollanda’daki bıçaklı saldırıda bir şüpheli tutuklandı

Olayda 15 yaşındaki iki kız ve 13 yaşındaki bir erkek çocuğunun bıçaklandığı, üç yaralının hastanadeki tedavilerinin ardından dün gece taburcu oldukları belirtildi.

Cumartesi sabah erken saatlerde tutuklanan ve sorgu için polis merkezine götürülen kişinin kimliği açıklanmadı.

Yaralanan üç gencin birbirlerini tanımadıkları bilgisi verildi.

Polis daha önceki açıklamasında, şüphelinin 45-50 yaşlarında ve Kuzey Afrika kökenli olduğunun tahmin edildiğini kaydetmişti. Saldırının ardından polis kordonu altına alınan cadde bugün tekrar açıldı.

Lahey’deki olay, İngiltere’nin başkenti Londra’da üzerinde bomba süsü verilmiş yelek giyen bir kişinin etraftakilere bıçakla saldırıp iki kişinin ölümüne neden olmasından sadece birkaç saat sonra yaşandı. Londra Köprüsü’nde kimliği Usman Khan olarak açıklanan 28 yaşındaki saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

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Hollanda bıçaklı saldırı tutuklama

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