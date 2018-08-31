Hollanda'daki bıçaklı saldırıda terör ihtimali araştırılıyor

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da meydana gelen bıçaklı saldırının terör kapsamında değerlendirilebileceği bildirildi.
Amsterdam Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Amsterdam Merkez Tren İstasyonu'nda iki kişinin bıçaklanarak yaralandığı olayda terör saldırısı ihtimalinin araştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, Hollanda Polis Teşkilatı tarafından yapılan ilk araştırmaya göre, bıçaklı saldırganın iki kişiyi rastgele bıçakladığı, zanlının 19 yaşında Alman oturumu olan bir Afgan olduğu belirtildi.
Bıçaklanan kişilerin ağır yaralı olduğu fakat hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edilen açıklamada, bıçaklı saldırganın ise polis gözetimi altında hastanede olduğu, ifadesinin alındığı bilgisi paylaşıldı.
Polisin olayın aydınlatılması için araştırmaya devam ettiği ve her türlü senaryoya açık olduğu belirtildi.
Amsterdam Merkez Tren İstasyonu'nunda bugün iki kişi bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanmış,bıçaklı saldırgan kaçarken polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. İstasyondaki yolcular bir süreliğine polis tarafından tahliye edilmiş ve tren seferleri durdurulmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar kala uyardı
SGK tarafından, yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi!
Donetsk'ten flaş açıklama: Zaharçenko suikastının arkasında ABD var
Suudi Arabistan çılgın projenin düğmesine bastı! Hedefte Türkiye ve Katar var
Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı
Devlet Bahçeli'den yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Okuyucu Yorumları 0 yorum