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Hollanda'daki bıçaklı saldırıda terör ihtimali araştırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 23:43 | Son Güncelleme

Hollanda'daki bıçaklı saldırıda terör ihtimali araştırılıyor

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da meydana gelen bıçaklı saldırının terör kapsamında değerlendirilebileceği bildirildi.

Amsterdam Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Amsterdam Merkez Tren İstasyonu'nda iki kişinin bıçaklanarak yaralandığı olayda terör saldırısı ihtimalinin araştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Hollanda Polis Teşkilatı tarafından yapılan ilk araştırmaya göre, bıçaklı saldırganın iki kişiyi rastgele bıçakladığı, zanlının 19 yaşında Alman oturumu olan bir Afgan olduğu belirtildi.

Bıçaklanan kişilerin ağır yaralı olduğu fakat hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edilen açıklamada, bıçaklı saldırganın ise polis gözetimi altında hastanede olduğu, ifadesinin alındığı bilgisi paylaşıldı.

Polisin olayın aydınlatılması için araştırmaya devam ettiği ve her türlü senaryoya açık olduğu belirtildi.

Amsterdam Merkez Tren İstasyonu'nunda bugün iki kişi bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanmış,bıçaklı saldırgan kaçarken polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. İstasyondaki yolcular bir süreliğine polis tarafından tahliye edilmiş ve tren seferleri durdurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı Hollanda terör saldırısı

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