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Hollanda'daki en kapsamlı Barbie sergisi: 'Barbie aptal bir sarışın değil özgürleşmiş kadının simgesi'

13.09.2020 10:27 | Son Güncelleme

Hollanda'da doğusunda bulunan tekstil kenti Almelo, ülkede bugüne kadar açılmış en büyük Barbie sergisine ev sahipliği yapıyor.

Hollanda'daki en kapsamlı Barbie sergisi: 'Barbie aptal bir sarışın değil özgürleşmiş kadının simgesi'

Hollanda'da doğusunda bulunan tekstil kenti Almelo, ülkede bugüne kadar açılmış en büyük Barbie sergisine ev sahipliği yapıyor.

Dünyada koz çocuklarının en çok sevdiği oyuncakların başında gelen Barbie sergisi, 1960'lardan bu yana dünyada kadın ve modanın değişimine ilişkin örnekler sunuyor.

Almelo Kent Müzesi'nde açıldı. Sergide 1959 yılında piyasa sürülen Barbie'den, günümüzdeki en son modeline kadar 600 oyuncak bebek yer alıyor.

Bebekler, Guinness Dünya Rekorları'na göre, 18 bin Barbie'ye sahip olan Alman Bettina Dorfmann'ın koleksiyonundan geliyor.

Almelo Kent Müzesi müdürü Sigrid Ivo'ya göre, milyonlarca kız çocuğunun idolü olan Barbie, "aptal bir sarışın" değil, gerçekten özgürleşmiş bir kadın.

Ivo, "Yüzlerce mesleği vardı. Neil Amstrong aya gitmeden önce 1965 yılında astronot olarak Barbie aya gelmişti" diyor.

RTV Oost'a, gençliğinde kendisini en fazla büyüleyen moda tarzının Barbie bebek giysileri olduğunu anlatan kadın müze müdürü, şunları söylüyor:

"Babam ABD'ye her gidişinde bana bir tane Barbie getirirdi. O zamanlar kıyafetler küçük düğme ve diğer detaylarla çok daha güzeldi. Günümüzde kıyafetler küçük çocuklar için üretiliyor, bu yüzden bolca cırt cırt var. Barbie, abiye, takım elbise, mayo gibi farklı kıyafetleriyle her zaman trend olmuştur."

Barbie

Müze müdürüne göre, bu nedenle Barbie sergisinin geleneksel bir tekstil kenti olan Almelo'da açılması tesadüf değil.

Sergideki bebekler, 1960'tan günümüze sadece Barbie oyuncakların değil, moda kadınlardaki değişimi de yansıtıyor.

Sigrid Ivo, 1960'larda Barbie'nin daha renkli, 2016'dan beri ise, daha dolgun olduğuna işaret ediyor.

Değişik boy ve renkteki 600 Barbie arasında protez bacaklı bir oyuncak bebek de yer alıyor.

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