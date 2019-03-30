Hollanda'daki Filistin gösterisinde İsrail taraftarlarından provokasyon

Ayrıca gösteride İsrail bayrakları açan bir grup İsrail taraftarı, Filistin'e destek veren göstericileri kışkırttı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail'in bu zamana kadar Birleşmiş Milletler'in (BM) aldığı kararları ihlal ettiği belirtilerek buna rağmen İsrail'i eleştirenlerin antisemitizm ve Yahudi düşmanlığı ile suçlandığına dikkat çekildi. İsrail'i boykot etmenin ve uygulanan yaptırımların ise terörle eş tutulduğu ifade edildi.

Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin" ve "Terörist İsrail" sloganları atan göstericiler, Gazze sınırında 30 Mart 2018'den beri 200'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına tepki gösterdi.

Filistinli Evi Vakfınca Dam Meydanı'nda, 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 43. yılı ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün birinci yılı dolayısıyla düzenlenen gösteriye Müslümanların yanı sıra Hollandalılar da katıldı.

Filistin taraftarlarına saldırı, hakaret ve buna benzer sebeplerden dolayı birçok kez gözaltına alınan Hollanda'da yaşayan eski bir İsrail askeri, sürekli gösteri alanına yaklaşarak Filistin tarafını provoke etmesi sonucu kısa süreli gerginlikler yaşandı.

Gösteri alanına gelerek duruma müdahale eden polisin, İsrail taraftarlarının izinsiz gösterisinin devam etmesine engel olmadığı ve güvenliği sağlamak yerine meydandan ayrıldığı görüldü.

- ABD'nin Golan Tepeleri kararına protesto

Filistinli Evi Vakfı Başkanı Amin Abou Rachid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Filistin Toprak Günü'nü anmak için değil özellikle Gazze'de yaşanan olayları ve ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail hakimiyetini tanıma kararını da protesto etmek için gösteri yaptıklarını söyledi.

Gazze'deki Filistinlelere dayanışma içerisinde olduklarını belirten Rachid, "Uluslararası toplumun artık uyanıp İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı görmesi lazım. İsrail bir yıl içerisinde 200’den fazla insanı öldürdü. Filistinliler barışçıl bir şekilde bayrakları ile gösteri yaparken, İsrail tanklarla, ağır silahlarla karşılık veriyor." dedi.