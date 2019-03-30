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Hollanda'daki Filistin gösterisinde İsrail taraftarlarından provokasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 21:46 | Son Güncelleme

Başkent Amsterdam'da 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 43. yıl dönümü dolayısıyla gösteri düzenlendi - İsrail bayrakları açan bir grup İsrail yanlısının Filistin taraftarlarını sürekli provoke etmesi sonucu gerginlikler yaşandı - Filistinli Evi Vakfı Başkanı Amin Abou Rachid: - "Uluslararası toplumun artık uyanıp İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı görmesi lazım" - "Belediye ile görüşmemizde bugün Dam Meydanı'nda sadece bizim gösteri yapmamıza izin verildi. Buna rağmen İsrail taraftarları özellikle bugün buraya gelip olay çıkararak gösterilerimizin yasaklanmasını sağlamak için provoke ettiler"

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisi, bir grup İsrail taraftarınca provoke edildi.

Filistinli Evi Vakfınca Dam Meydanı'nda, 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 43. yılı ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün birinci yılı dolayısıyla düzenlenen gösteriye Müslümanların yanı sıra Hollandalılar da katıldı.

Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin" ve "Terörist İsrail" sloganları atan göstericiler, Gazze sınırında 30 Mart 2018'den beri 200'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına tepki gösterdi.

Gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail'in bu zamana kadar Birleşmiş Milletler'in (BM) aldığı kararları ihlal ettiği belirtilerek buna rağmen İsrail'i eleştirenlerin antisemitizm ve Yahudi düşmanlığı ile suçlandığına dikkat çekildi. İsrail'i boykot etmenin ve uygulanan yaptırımların ise terörle eş tutulduğu ifade edildi.

- İsrail taraftarlarından provokasyon

Ayrıca gösteride İsrail bayrakları açan bir grup İsrail taraftarı, Filistin'e destek veren göstericileri kışkırttı.

Filistin taraftarlarına saldırı, hakaret ve buna benzer sebeplerden dolayı birçok kez gözaltına alınan Hollanda'da yaşayan eski bir İsrail askeri, sürekli gösteri alanına yaklaşarak Filistin tarafını provoke etmesi sonucu kısa süreli gerginlikler yaşandı.

Gösteri alanına gelerek duruma müdahale eden polisin, İsrail taraftarlarının izinsiz gösterisinin devam etmesine engel olmadığı ve güvenliği sağlamak yerine meydandan ayrıldığı görüldü.

- ABD'nin Golan Tepeleri kararına protesto

Filistinli Evi Vakfı Başkanı Amin Abou Rachid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Filistin Toprak Günü'nü anmak için değil özellikle Gazze'de yaşanan olayları ve ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail hakimiyetini tanıma kararını da protesto etmek için gösteri yaptıklarını söyledi.

Gazze'deki Filistinlelere dayanışma içerisinde olduklarını belirten Rachid, "Uluslararası toplumun artık uyanıp İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı görmesi lazım. İsrail bir yıl içerisinde 200’den fazla insanı öldürdü. Filistinliler barışçıl bir şekilde bayrakları ile gösteri yaparken, İsrail tanklarla, ağır silahlarla karşılık veriyor." dedi.

Rachid, İsrail taraftarlarının gösterilerini provoke etmesine ilişkin "Belediye ile görüşmemizde bugün Dam Meydanı'nda sadece bizim gösteri yapmamıza izin verildi. Buna rağmen İsrail taraftarları özellikle bugün buraya gelip olay çıkararak gösterilerimizin yasaklanmasını sağlamak için provoke ettiler. Polisi bu konuda bir kaç kere aradığımız halde geç geldiler ve duruma fazla müdahale etmediler ve izinleri olmamasına rağmen İsrail taraftarlarını meydandan uzaklaştırmadılar." ifadesini kullandı.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

- Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

-Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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