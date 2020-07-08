Hollanda'daki işkence konteynerleri "ittifak" adı verilen mafya grubuna ait çıktı

Taghi ile mücadele eden örgütün arkasındaki ismin ise, Taghi'nin tasfiye listesinde yer alan ve halen Fas'ta tutuklu bulunan Mustapha F. olduğu belirtiliyor.

İttifak adı verilen uyuşturucu organizasyonunda, Robin van O.'nun yanı sıra, 2018'de İspanya'da silahlı saldırı sonucu yaralanan Hamza Ziani de yer alıyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Telegraaf'ın polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Utrecht kentinde spor salonu sahibi olan van O., ittifak adlı oluşumun beyni.

Hollanda polisi, işkence konteynerleri ile bağlantılı olan uyuşturucu çetesinin lideri olduğu gerekçesiyle, 40 yaşındaki Robin van O.'yu gözaltına aldı.

Hollanda polisi, işkence konteynerlerinin varlığını, Fransız makamlarıyla ortaklaşa yürütülen şifreli telefon şebekesi EnroChat soruşturması sırasında saptadı.

Lüks dairesinde yakalandı

Hollanda'daki en azılı suçluların kaldığı Vught Kapalı Cezaevinde'deki bazı suç örgütü liderlerinin gizli konuşmalarından, işkence talimatı ve yöntemlerine ilişkin bilgiler elde edildi.

Cezaevindeki konuşmalarda, Wouwse Plantage köyündeki işkence konteynerlerinden "tedavi odası" diye söz edildi. Bazı isimlerin, burada "sandalyeye oturtulması" konuşuldu.

Bu bilgiler ışığında 13 ayrı yere eşzamanlı operasyon yapan polis, örgütün liderlerinden biri olan Robin van O.'yu, Lahey'deki lüks bir dairede yakaladı.

Hollanda polisi, Wouwse Plantage köyünde daha önce bir uyuşturucu laboratuvarının yakalandığı bölgeye 22 Haziran'da yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Burada, van O.'ya ait olduğu belirelenen altısı hücre, biri de işkence odası olarak düzenlenmiş, ses geçirmeyen toplam yedi konteyner bulundu.

İşkence odası olarak kullanılan konteynerde, neşter, pense, testere, kelepçe ve zincir gibi çok sayıda işkence aletinin yanı sıra, sinyal kesiciler ile yere sabitlenmiş bir dişçi koltuğu bulundu.