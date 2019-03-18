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Hollanda'daki saldırıda terör ihtimali

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

Hollanda'daki saldırıda terör ihtimali

UTRECHT (AA) - Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin terör saldırısı ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili araştırmanın devam ettiği ve terör saldırısı ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu (NCTV) da Utrecht ve çevresinde güvenlik tehdidi seviyesinin saat 18.00'e kadar en üst kademeye çıkarıldığını açıkladı.

Ülke basınında çıkan haberlerde, saldırı sırasında olay yerinde bulunan bir kişinin "saldırganın büyük bir silahla etrafa ateş açtığını" iddia ettiği aktarıldı.

Haberlerde olay yerinden kaçtığı belirtilen saldırganın her yerde arandığı kaydedildi.

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Hollanda silahlı saldırı Utrecht

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