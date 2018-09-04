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Hollanda’daki Saldırının Zanlısı Sorguda Wilders’e Atıfta Bulundu

04.09.2018 00:09 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Amsterdam kentinde geçtiğimiz hafta iki Amerikalı turisti bıçaklayan zanlı polis tarafından sorgulandı. Zanlı sorgusunda saldırıya gerekçe olarak İslam’a hakaret şeklinde algıladığı sözleri gösterdi. Sorgu sırasında ırkçı ve İslam karşıtı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders’in adını da gündeme getirdi.

Hollanda’daki Saldırının Zanlısı Sorguda Wilders’e Atıfta Bulundu

Hollanda basınının adını Jawed S. olarak duyurduğu zanlı Almanya’da oturma izni olan 19 yaşında Afgan kökenli biri. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, zanlı sorgusunda Allah’a, Kuran’ı Kerim’e ve Hz. Muhammed’e karşı sürekli hakaretlerde bulunulduğunu ve bu gerekçeyle Amsterdam’a gelerek saldırıyı düzenlediğini anlattı.

Hollanda’daki saldırı İslam karşıtı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders’in Hz. Muhammed ile ilgili düzenlemeyi düşündüğü ve çok tepki çeken karikatür yarışmasını iptal etmesinin ardından gelmişti. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre zanlı ifadesinde Wilders’in adını andı ancak karikatür yarışmasını gündeme getirmedi. Savcılığa göre zanlının saldırıyı başkalarıyla işbirliği yaparak düzenlediği yönünde bir işaret yok.

Hollanda’daki saldırıda yaralanan iki kişinin hastanede tedavisi ise sürüyor. Polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilen zanlının da gözaltı süresi iki hafta daha uzatıldı.

Hollanda savcılığından yapılan açıklamaya göre Alman polisinin zanlının evinde yaptığı aramada da bilgisayar hafıza kartlarına el konuldu.

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