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Hollanda'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 14:51 | Son Güncelleme

Hollanda savcılığı dün Utrecht kentindeki silahlı saldırıda terör ihtimali üzerinde durduğunu, diğer ihtimallerin de araştırılmaya devam edildiğini açıkladı

LAHEY (AA) - Hollanda Savcılığı, dün Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıda terör ihtimali üzerinde durulduğunu, diğer ihtimallerin de araştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıyı düzenleyen zanlının çaldığı araçta bir not bulunduğu ve not nedeniyle "terör ihtimalinin kuvvetli olabileceği" belirtildi.

Açıklamada, diğer ihtimallerin de halen göz önünde bulundurulduğu ve araştırmaya devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

Yapılan araştırmalarda zanlının kurbanlarla bağlantısının bulunamadığı ifade edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin 28 ve 49 yaşlarında erkek ile 19 yaşında bir kadın olduğu kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda 3 kişinin ağır yaralandığı, 4 kişinin de saldırıdan kaçarken hafif yaralandıkları aktarıldı.

Zanlının Hollanda'da yaşayan amcası Mahmut Tanış, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğenin yaşantısına bakarak terör saldırısı ihtimalinin düşük olduğunu söylemişti.

Zanlının eski sevgilisi de Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad'a (AD) verdiği röportajda, saldırının dinle ilgisi olmadığını, zanlının bir terörist değil psikopat olduğunu ve bu konuda polisi uyardığını aktarmıştı.

Zanlının yakınları, Hollanda’daki silahlı saldırıdaki şüphelinin "ailevi meselelerden" dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını öne sürmüştü.

Hollanda'nın Utrecht kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

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Hollanda silahlı saldırı

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