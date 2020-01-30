Hollanda’daki tren istasyonlarında sigara içmek ve satmak yasaklandı

Hollanda'daki tren istasyonlarında sigara içmek, tütün ve tütün ürünlerini satmak tamamen yasaklandı. Önümüzdeki günlerde tüm istasyonlardaki sigara içme bölümleri kaldırılacak. 1 Nisan'a kadar da, sigara satışı sona erdirilecek.

Karar Hollanda Demiryolları (NS) ile Demir Yolu İşletmeleri (ProRail) tarafından ortaklaşa alındı.

İki kurum tarafından yapılan ortak açıklamada, yasak kararının, "2040'ta sigarasız kuşak hedefine katkıda bulunmak için" alındığı belirtildi.

Karar uyarınca, Hollanda'daki tren istasyonlarında bulunan yaklaşık 280 mağazada, tütün ve tütün ürünlerinin satışı tamamen yasaklanacak.

Demiryolu işletmelerine bağlı mağazalarda, 1 Nisan'dan itibaren sigara ve diğer tütün mamülleri satılmayacak.

Sigara satışı yasağına uymayan özel şirketlere ait işyerlerinin sözleşmeleri uzatılmayacak.

Yeni işyeri açmak isteyenlerle de, sigara satmama kuralına bağlı kalmaları koşuluyla sözleşme imzalanacak.

Hollanda'daki istasyonlarda sigara içenler için ayrılan özel alanlar da, en geç 1 Ekim'e kadar tamamen kaldırılmış olacak.