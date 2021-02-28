Hollanda'dan AB dışındaki ülkelerin politikacılarına seçim propagandası yasağı

Hollanda'da istifa eden hükümetin büyük ortağı Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi (VVD) tarafından 2018 yılında gündeme getirilen ve meclisin çoğunluğu tarafından da desteklenen, "Türkiye gibi demokratik ve özgür olmayan ülkelerden gelen istenmeyen dış etkiyle mücadele" önerisi, hükümet tarafından kabul edildi.

Bu karar, Mart 2017'de anayasa değişikliği referandumu öncesi Türk hükümet üyelerine Hollanda'da kampanya izni verilmemesi üzerine çıkan olayların tekrarlanmaması için alındı.

Hollanda hükümeti, Türkiye'deki politikacı ve bürokratların seçim dönemlerinde ülkesindeki Türk toplumuna yönelik propaganda yapmasını yasakladı. Yasak kararı, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden gelen siyasileri kapsayacak.

AB dışındaki ülkelerden gelen politikacıların, üç aylık seçim sürecinde Almanya'da kampanya yürütmesi yasak. Ayrıca seçim dönemi dışında Almanya'da siyasi faaliyet yürütmek isteyen yabancı politikacılar, Berlin hükümetinden izin istemek zorunda.

Benzer bir yasak kararı, 2017 yılındaki anayasa değişikliği referandumu sürecinde Türkiye'den gelen politikacılarla gerilim yaşanması sonrası Almanya tarafından da hayata geçirilmişti.

Lahey hükümeti, Türkiye ve diğer AB üyesi olmayan ülkelerden gelen siyasilerin, 3 aylık seçim dönemi dışında Hollanda'da "istenmeyen propaganda" yapmaları durumunda müdahale edebilecek.

AB üyesi olmayan ülkelerden gelen politikacıların, seçim dönemleri dışında siyasi çalışma yapmak için Hollanda'ya gelebilmesi için dışişleri bakanlığına bildirimde bulunmaları gerekecek.

Hollandalı bakana göre, yasak kararı tüm bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve üst düzey bürokratlar için geçerli olacak.

Becker, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı video mesajında, "Türkiye ve Eritre gibi özgür ve demokratik olmayan rejimlerin uzun süredir Hollanda'daki özgürlük ortamından yararlanarak kampanya yürüttüklerini" söyleyerek propaganda yasağını bu nedenle istediklerini belirtti.

Becker, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada da, istenmeyen dış etkiler konusundaki kaygıların uzun süredir devam ettiğini belirterek, yeni düzenleme ile huzursuzluğa neden olan yabancı siyasetçilerin sınır dışı edilmesinin bir prensip haline getirildiğine işaret etti.

Hollandalı parlamenter, böylece dış ülkelerdeki sorunların, Hollanda'nın uyum politikalarına zarar vermesine karşı mücadale edilebileceğini vurguladı.

Hollanda hükümetinin resmi danışma organı olan Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT), 17 Mart'taki seçimler öncesi alınan bu karara tepki gösterdi.

Türkiye kökenli kuruluşların çatı örgütü olan IOT'nin Başkanı Zeki Baran düzenlemeyi, "Bu, Hollanda Türk toplumunu yine seçim malzemesi haline getiren talihsiz bir karar" sözleriyle eleştirdi.