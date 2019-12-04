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Hollanda’dan kargo ile gönderilen koliden kokain çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan bir kişiye, Hollanda’dan kargo ile gönderilen koli içerisine konulan pantolonun cebine gizlenmiş 30 gram kokain ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Hollanda’dan Konya’nın Kulu ilçesine gönderilen bir kolinin gümrükten geçtiği sırada içerisinde şüpheli bir cisim olduğunun fark edilmesi üzerine koli açılarak inceleme yapıldı.

Hollanda’dan kargo ile gönderilen koliden kokain çıktı

Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan bir kişiye, Hollanda’dan kargo ile gönderilen koli içerisine konulan pantolonun cebine gizlenmiş 30 gram kokain ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hollanda’dan Konya’nın Kulu ilçesine gönderilen bir kolinin gümrükten geçtiği sırada içerisinde şüpheli bir cisim olduğunun fark edilmesi üzerine koli açılarak inceleme yapıldı. Koliye konulan pantolonun cebinde folyo kağıda sarılmış halde 30 gram kokain bulundu. Yeniden kapatılan koli Kulu ilçesindeki PTT müdürlüğüne gönderilerek, emniyete bilgi verildi. Hollanda’dan gönderilen koli daha sonra kargo görevlisi tarafından dağıtıma çıkarılarak üzerindeki adrese götürüldü. İş yerine ulaşan kargonun teslim evraklarının imzalandığı sırada gümrük muhafaza ve polis memurları tarafından koliye el konuldu. Bu sırada narkotik köpeğiyle iş yerinde yapılan aramada herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.
Koliyi teslim alan ve kutunun üzerinde ismi yazan T.O. kargonun kendisine ait olmadığını aynı iş yerinde çalışan arkadaşı S.Y.’nin kendisine bir mesaj atarak, "Ben birkaç gün yokum. Bana bir koli gelecek ama kolide alıcının adı soyadı sensin. Sen teslim aldıktan sonra ben senden alırım" dediğini öne sürdü.
Bunun üzerine olayla ilgili T.O., S.Y. ve B.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslara ait iş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda da herhangi suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından savcılık tarafından ifadeleri alınarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden kolinin sahibi olduğu öne sürelin S.Y. tutuklanırken, T.O. ve B.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hollanda’dan kargo ile gönderilen koliden kokain çıktı

Hollanda’dan kargo ile gönderilen koliden kokain çıktı

Hollanda’dan kargo ile gönderilen koliden kokain çıktı

Hollanda’dan kargo ile gönderilen koliden kokain çıktı

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