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Hollanda’dan posta yoluyla gönderilen uyuşturucu polise takıldı

23.02.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Hollanda’dan posta yoluyla gönderilen uyuşturucu polise takıldı

Hollanda’dan posta yoluyla Çorum’a gönderilen uyuşturucu madde, polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hollanda’dan Çorum’un Dodurga ilçesine posta yolu ile uyuşturucu madde gönderildiğini tespit etti.

Hollanda’dan posta yoluyla Çorum’a gönderilen uyuşturucu madde, polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hollanda’dan Çorum’un Dodurga ilçesine posta yolu ile uyuşturucu madde gönderildiğini tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen narkotimler, Dodurga’da 2 kişiyi içerisinde uyuşturucu bulunan zarf ile birlikte yakaladı. Yapılan aramada 60 adet (liserjik asit dietilamid) maddesi emdirilmiş kullanıma hazır halüsüonejik madde ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ithal etme” suçundan Osmancık Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Hollanda’dan posta yoluyla gönderilen uyuşturucu polise takıldı

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