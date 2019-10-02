Hollanda’dan tatile geldi, 5 koroner arteri değişti

Tatil için geldiği Fethiye’de kalp krizi geçiren Hollandalı Theodoor Rams (73), Antalya’da gerçekleştirilen kalp ameliyatı ile 5 koroner arteri değiştirilerek, sağlığına kavuştu.

Tatil yaptığı sırada göğüs ağrısı şikayeti ile Fethiye’deki özel bir hastaneye başvuran 73 yaşındaki kalp hastası Theodoor Rams, Ambulansla Özel OFM Antalya Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanın kalp krizi geçirdiğini tespit eden doktorlar, Rams’ı hemen ameliyata aldı. Hollandalı kalp hastası Rams, geçirdiği bypass ameliyatı sonrasında sağlığına kavuştu.

“Buradaki sağlık hizmetleri Hollanda’dan çok iyi”

Eşi Marjori Knook ile birlikte sevincini paylaşan Rams, kendisini hayata döndüren Türk doktorlara teşekkür etti. Rams’ın eşi Marjori Knook da, “Türk doktorların ilgisine, hızına ve başarısına hayran kaldık. İyi ki tatil için Fethiye’yi tercih etmişiz. İyi ki bizi buraya göndermişler. Antalya’da Theodoor Rams’ın sağlığına çok özen gösterdiler. Buradaki sağlık hizmetleri Hollanda’dan çok iyi” dedi.

5 koroner arteri değişti

Ameliyatı gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kar, hastanın son durumuna ilişkin bilgiler verdi. Kar, “Hastamızı koroner anjiyografiye aldık. Koroner anjiyografide hastamızda çoklu damar hastalığının olduğunu gördük. Koroner Arter Bypass Cerrahisi yaptık. Kendisinin 5 koroner arterini değiştirdik. 48 saat yoğun bakım sürecinden sonra hastamız, 5 gün kadar yataklı servisimizde tedavi gördü ve kendisini taburcu ettik” ifadelerini kullandı.