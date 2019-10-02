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Hollanda’dan tatile geldi, 5 koroner arteri değişti

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2019 13:28 | Son Güncelleme

Tatil için geldiği Fethiye’de kalp krizi geçiren Hollandalı Theodoor Rams (73), Antalya’da gerçekleştirilen kalp ameliyatı ile 5 koroner arteri değiştirilerek, sağlığına kavuştu.Tatil yaptığı sırada göğüs ağrısı şikayeti ile Fethiye’deki özel bir hastaneye başvuran 73 yaşındaki kalp hastası Theodoor Rams, Ambulansla Özel OFM Antalya Hastanesi’ne sevk edildi.

Hollanda’dan tatile geldi, 5 koroner arteri değişti

Tatil için geldiği Fethiye’de kalp krizi geçiren Hollandalı Theodoor Rams (73), Antalya’da gerçekleştirilen kalp ameliyatı ile 5 koroner arteri değiştirilerek, sağlığına kavuştu.
Tatil yaptığı sırada göğüs ağrısı şikayeti ile Fethiye’deki özel bir hastaneye başvuran 73 yaşındaki kalp hastası Theodoor Rams, Ambulansla Özel OFM Antalya Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanın kalp krizi geçirdiğini tespit eden doktorlar, Rams’ı hemen ameliyata aldı. Hollandalı kalp hastası Rams, geçirdiği bypass ameliyatı sonrasında sağlığına kavuştu.

“Buradaki sağlık hizmetleri Hollanda’dan çok iyi”
Eşi Marjori Knook ile birlikte sevincini paylaşan Rams, kendisini hayata döndüren Türk doktorlara teşekkür etti. Rams’ın eşi Marjori Knook da, “Türk doktorların ilgisine, hızına ve başarısına hayran kaldık. İyi ki tatil için Fethiye’yi tercih etmişiz. İyi ki bizi buraya göndermişler. Antalya’da Theodoor Rams’ın sağlığına çok özen gösterdiler. Buradaki sağlık hizmetleri Hollanda’dan çok iyi” dedi.

5 koroner arteri değişti
Ameliyatı gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kar, hastanın son durumuna ilişkin bilgiler verdi. Kar, “Hastamızı koroner anjiyografiye aldık. Koroner anjiyografide hastamızda çoklu damar hastalığının olduğunu gördük. Koroner Arter Bypass Cerrahisi yaptık. Kendisinin 5 koroner arterini değiştirdik. 48 saat yoğun bakım sürecinden sonra hastamız, 5 gün kadar yataklı servisimizde tedavi gördü ve kendisini taburcu ettik” ifadelerini kullandı.

Kalbinizi kontrol ettirmeden uzun seyahate çıkmayın
Koroner Arter ve Priferik Arter darlıklarının orta yaş grubu hastalığı olduğunu söyleyen Kar, uzun seyahatlere çıkacak orta yaş grubundaki hastalara hayati önerilerde bulundu. Mustafa Kar, “Koroner sendrom çok geniş bir yelpazedir. Göğüs ağrısından kardiyak ölüme kadar geniş bir yelpazedir. Koroner sendrom sonrasında hastaya ivedi bir şekilde medikal tedavi, invaziv tedavi veya medikal cerrahi yapılmaz ise, ya en kötü son gerçekleşebilir ya da kalpte kalıcı hasarlar oluşabilir. Kalpteki kalıcı hasarlar, ilerleyen dönmede kişilerin yaşam kalitesini son derece düşürür. Türkiye’den yurt dışına, yurt dışından Türkiye’ye gelen insan sayısı artıyor. Seyahatlerde her zaman kardiyak olayların görülme sıklığı artıyor. Seyahatten önce mutlaka kalp kontrollerinin yapılması gerekiyor. Kalp kontrolleri yapılmadan uzun süreli seyahatlere çıkmamak gerekir” diye konuştu.

Hollanda’dan tatile geldi, 5 koroner arteri değişti

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