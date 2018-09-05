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Hollanda'dan Türkiye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İş Birliği Bakanı Sigrid Kaag: - "Türkiye, ülkesindeki Suriyelileri koruma konusunda cömert bir politika uyguluyor" - "AB ve Türkiye arasında varılan anlaşma düzensiz göçmen sayısı ve denizdeki boğulmaların güçlü bir şekilde azalmasına büyük katkı sağladı" - "Suriyelilerin AB yerine bilinçli olarak Türkiye'de kalmayı seçmesi, Türkiye'deki koşulların onlar için iyi olduğunu kanıtlıyor"

LAHEY (AA) - Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, Türkiye'nin, Suriyelileri koruma konusunda cömert bir politika uyguladığını bildirdi.

Kaag, Hollanda Parlamentosu milletvekillerinin, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Mart 2016'da imzalanan düzensiz göçmen girişine ilişkin anlaşmayla ilgili soru önergelerine yazılı yanıt verdi.

Anlaşmanın düzensiz göçmen sayısının ve denizde yaşanan boğulmaların güçlü bir şekilde azalmasına büyük katkı sağladığını belirten Kaag, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'nın (FRIT), çok sayıda Türkiye’deki Suriyeli çocuğun eğitim görmesine, Türkiye’deki Suriyeli ailelerin geçiminin sağlanmasına ve iş teşvikinin artmasına vesile olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, Suriyelileri koruma konusunda cömert bir politika uyguladığına değinen Kaag, "Suriyelilerin AB yerine bilinçli olarak Türkiye'de kalmayı seçmesi, Türkiye'deki koşulların Suriyeliler için iyi olduğunu kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) verilerine göre, yılbaşında 3,4 milyon olan Türkiye'deki Suriyeli sayısının ağustos ayında 3,5 milyona çıktığına işaret eden Kaag, "Bunun yanı sıra Türkiye başka göçmen grupları ve zor durumda olan insanları da koruma altına alıyor. UNHCR'e göre bu sayı 2015'te 2,7 milyon iken şimdi 3,7 milyon oldu. Bu verilere göre FRIT aracılığıyla Türkiye'yi desteklemeye devam etmemiz gerektiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaag, Türkiye'nin düzensiz göçmenle mücadele ve çatışma bölgelerindeki sınır güvenliğini yoğunlaştırma çabalarını anlayışla karşıladıklarını vurguladı.

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AB Türkiye sığınmacı anlaşması Hollanda Sigrid Kaag Türkiye

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