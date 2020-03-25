HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda'dan Türkiye'ye mülteci tepkisi: İnsanlar siyasi mücadele aracı olarak kullanılmamalı

Hollanda'dan Türkiye'ye mülteci tepkisi: İnsanlar siyasi mücadele aracı olarak kullanılmamalı

25.03.2020 13:49 | Son Güncelleme

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin, ülkesindeki sığınmacıları Yunanistan sınırına gönderdiğinin söyleyerek Ankara'ya tepki gösterdi. Rutte bunun Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi.

Hollanda'dan Türkiye'ye mülteci tepkisi: İnsanlar siyasi mücadele aracı olarak kullanılmamalı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin, ülkesindeki sığınmacıları Yunanistan sınırına gönderdiğinin söyleyerek Ankara'ya tepki gösterdi. Rutte bunun Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi.

Mark Rutte, Türkiye'nin gidişlerine izin verdiğini açıklamasının ardından Yunanistan sınırına akın eden mültecilerin durumu ile ilgili sorunun çözülmesi amacıyla Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile bir görüşme yaptı.

Rutte, Türkiye ile Yunanistan arasındaki insansız bölgede, aralarında çocukların da bulunduğu mültecilerin buz gibi soğukta beklediğini belirterek, "İnsanları asla böyle siyasi bir mücadele aracı olarak kullanmamalısınız" dedi.

'Türkiye sınırını yeniden kapatmalı'

Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2016 yılında AB ile yaptığı anlaşmaya uymadı gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda yaptıkları anlaşmalara aykırı. Türkiye sınırını yeniden kapatmalı" diye konuştu.

Soruna çözüm bulmak amacıyla Miçotakis ve Von der Leyen ile görüşen Rutte, "Avrupa'nın bu konuda birleşerek, Türkiye'nin tavrının kabul edilemez olduğunu ve bu yaptığı ile anlaşmaları ihlal ettiğini bildirmesi gerekir" görüşünü dile getirdi.

Kastanyas Sınır Kapısı

Türkiye-AB mülteci anlaşması, 2016'da Hollanda'nın AB Dönem Başkanlığı sırasında imzalanmıştı. Anlaşmanın sekreteryasını Hollandalı yetkililer yürütmüştü.

Hollanda Televizyonu (NOS), haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ve NATO'ya baskı yapmak için sınırları açmaya karar verdiğini iddia etti.

NOS'a göre Türkiye, Suriyeli mülteciler karşılığında AB'den daha fazla para talep ediyor; Ankara ise Suriye'nin İdlib eyaletindeki çatışmalarda NATO'dan kendisine destek vermesini istiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı
İspanya'da ölü sayısında korkunç artış!İspanya'da ölü sayısında korkunç artış!
Koronavirüs karantinasına böyle hazırlandılarKoronavirüs karantinasına böyle hazırlandılar

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

Koronavirüs salgınında son durum!

Koronavirüs salgınında son durum!

O üründe vergi yüzde 0 oldu

O üründe vergi yüzde 0 oldu

7,5 büyüklüğünde deprem!

7,5 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir

Kapatılacağını duyan oraya koştu, uzun kuyruklar oldu

Kapatılacağını duyan oraya koştu, uzun kuyruklar oldu

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Diğer Haberler
Riyad, Mekke ve Medine karantina altına alındı

Riyad, Mekke ve Medine karantina altına alındı

İspanya'da koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısında büyük artış

İspanya'da ölü sayısında korkunç artış!

Prens Charles'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Prens Charles'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İran'da 143 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kabusu yaşıyorlar! 143 kişi daha öldü

Otopside ortaya çıktı: Meğer koronavirüs akciğerde kalmaya devam ediyormuş

Otopside ortaya çıktı: Meğer koronavirüs akciğerde kalmaya...

Fransa’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale

Fransa’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.