Hollanda'dan Türkiye'ye mülteci tepkisi: İnsanlar siyasi mücadele aracı olarak kullanılmamalı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin, ülkesindeki sığınmacıları Yunanistan sınırına gönderdiğinin söyleyerek Ankara'ya tepki gösterdi. Rutte bunun Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi.

Mark Rutte, Türkiye'nin gidişlerine izin verdiğini açıklamasının ardından Yunanistan sınırına akın eden mültecilerin durumu ile ilgili sorunun çözülmesi amacıyla Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile bir görüşme yaptı.

Rutte, Türkiye ile Yunanistan arasındaki insansız bölgede, aralarında çocukların da bulunduğu mültecilerin buz gibi soğukta beklediğini belirterek, "İnsanları asla böyle siyasi bir mücadele aracı olarak kullanmamalısınız" dedi.

'Türkiye sınırını yeniden kapatmalı'

Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2016 yılında AB ile yaptığı anlaşmaya uymadı gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda yaptıkları anlaşmalara aykırı. Türkiye sınırını yeniden kapatmalı" diye konuştu.

Soruna çözüm bulmak amacıyla Miçotakis ve Von der Leyen ile görüşen Rutte, "Avrupa'nın bu konuda birleşerek, Türkiye'nin tavrının kabul edilemez olduğunu ve bu yaptığı ile anlaşmaları ihlal ettiğini bildirmesi gerekir" görüşünü dile getirdi.