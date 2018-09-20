Hollanda'dan vatandaşlarına 'domuz gribi aşısı' tazminatı

Hollanda hükümeti, 2009 yılında Meksika'da patlak veren ve bütün dünyaya yayılan domuz gribine karşı aşı yaptırdıktan sonra sonra ciddi şekilde hastalanan vatandaşlarına milyonlarca euro tazminat ödeyecek.

Hükümet, bu amaçla 2019 yılı için Sağlık Bakanlığına 5 milyon euro ek bütçe ayırdı.

Volkskrant gazetesine göre, bebekken domuz gribine karşı geliştirilen Pandemrix aşısı olan 7 ile 10 arasındaki kişi, narkolepsi hastalığına yakalandı.

Sağlık Bakanlığına tahsis edilen 5 milyon euro, şu an 10 - 15 yaş civarında olan narkolepsi hastaları ile ailelerine verilecek.

Domuz gribi aşısı sonucu narkolepsi hastalığına yakalanan çocukların avukatlarına göre, kurbanların bazıları hiç çalışamayabilir. Bu nedenle tazminat miktarı kolayca ikiye katlanabilir.

Narkolepsi, beynin herhangi bir yerde her an uykuya dalmasını sağlayan nadir bir durum.

Hastalığın tedavisi yok ancak belirtiler ilaçla kontrol altına alınabiliyor.

İsveçli bilim insanları buldu

İsveçli bilim insanlarının yaptığı araştırmada, narkolepsi hastalığının, domuz gribine karşı geliştirilen Pandemrix adlı aşıyı olanlarda daha yaygın görüldüğü ortaya çıktı.