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Hollanda’dan Venezuela’da güvenilir seçim çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 04:01 | Son Güncelleme

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Venezuela’da güvenilir seçim çağrısında bulunarak 8 gün içinde seçim kararı alınmazsa Hollanda hükümetinin Venezuela devlet başkanı olarak Juan Guaido’yu tanıyacağını açıkladı.İspanya, Fransa ve Almanya’dan sonra Hollanda da Venezuela’daki siyasi kargaşa için aynı kararı aldı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Venezuela’da güvenilir seçim çağrısında bulunarak 8 gün içinde seçim kararı alınmazsa Hollanda hükümetinin Venezuela devlet başkanı olarak Juan Guaido’yu tanıyacağını açıkladı.
İspanya, Fransa ve Almanya’dan sonra Hollanda da Venezuela’daki siyasi kargaşa için aynı kararı aldı. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, 8 gün içinde Venezuela’da seçim kararı alınmazsa ülkesinin kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yu tanıyacağını belirtti. Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, "Venezuela halkı, geleceklerine karar verme özgürlüğüne sahip olmalı. Özgür ve adil seçim yapılması gerekiyor" dedi.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Venezuela’daki krizi görüştüğü oturumda yaptığı konuşmada, "Kimse bize son teslim tarihlerini vermeyecek. Seçim yapılıp yapılmayacağını da söyleyemeyecek" ifadesini kullanmıştı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, birliğin Venezuela’da önümüzdeki günlerde yeni bir seçim yapmaması durumunda adım atacağını belirtmişti.

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