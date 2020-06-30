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Hollanda'dan yurtdışına posta yoluyla her ay 9 bin koli uyuşturucu gönderiliyor

30.06.2020 12:30 | Son Güncelleme

Hollanda'da, posta yoluyla yurt dışına yönelik uyuşturucu ticaretinin son yıllarda ciddi biçimde arttığı ortaya çıktı. Posta yoluyla Hollanda'dan dünyanın birçok ülkesine her ay yaklaşık 9 bin paket kokain, ekstazi, amfetamin ve kristal met gibi uyuşturucular gönderiliyor.

Hollanda'dan yurtdışına posta yoluyla her ay 9 bin koli uyuşturucu gönderiliyor

Hollanda'da, posta yoluyla yurt dışına yönelik uyuşturucu ticaretinin son yıllarda önemli ölçüde arttığı ortaya çıktı. Posta yoluyla Hollanda'dan dünyanın birçok ülkesine her ay yaklaşık 9 bin paket kokain, ekstazi, amfetamin ve kristal met gibi uyuşturucular gönderiliyor.

NRC gazetesinin polis ve yargı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, uyuşturucu paketleri Almanya, Fransa, Estonya, Letonya, Litvanya, ABD, Avustralya ve Asya ülkelerinin de aralarında bulunduğu birçok merkeze gönderiliyor.

Sentetik uyuşturucular konusundaki uzman isimlerden Savcı Neeltje Keeris'e göre, Hollanda merkezli uyuşturucu kolileri nedeniyle, polis ve yargıya, yurtdışındaki muhataplarından ciddi şikayetler geliyor.

Avustralya'da 1 ay içinde Hollanda'dan gönderilen 400 uyuşturucu paketi ele geçirildi. Geçen yıl, Hollanda makamlarına bu konuda, yabancı ülkelerden 120 şikayet başvurusu yapıldı.

Hollanda'dan gönderilen paketlerde, genellikle birkaç gram kokain, ekstazi doldurulmuş şeker kavanozları yer alıyor. Hollandalı savcıya göre, özellikle ekstazi yoğun ilgi görüyor. Bazen yurtdışına, şeker kavanozu içinde 25 kilo ekstazi bile gönderiliyor. Ancak son yıllarda kristal meth de en fazla talep edilen uyuşturucular arasında.

Narkotik şube posta müdahale biriminden Jelmer Ludwig'e göre, Hollanda'dan gelen uyuşturucu paketleri, özellikle ABD ve Avustralya makamlarını blktırdı. Hollanda'dan gelen tüm postaların yoğun şekilde incelendiğini belirten polis şefi, yakın gelecekte bu ülkelerin Hollanda'dan gelen postalara yasak koymasından endişe ediyor.

'Ek gelir için uyuşturucu satıyorlar'

Polis ve savcılığa göre, posta yoluyla uyuşturucu ticaretini yapanlar, sabıka kaydı olmayan, genç ve yüksek eğitimli erkeklerden oluşuyor.

Savcı, fazladan yüksek ek gelir elde eden bu kişilerin çoğunun, uluslararası bir uyuşturucu kaçakçısı olduklarının farkına varmadıklarını söylüyor.

Bu yılın başladında Avusturalya'ya 70'ten fazla uyuşturucu paketi gönderdiği belirlenen 23 yaşındaki bir genç, 5 yıl hapse mahkum edildi. Öğrenci olan genç ile ortağının, 1,5 yılda bu yılla en az 2,2 milyon euro para kazandıkları, bu parayı da tatil, gece hayatı gibi lüks yaşam için harcadıkları belirtildi.

Savcılık ve polis, yurtdışına gönderilecek postalarda kimlik tespiti koşulunun daha da katılaştırılmasını istiyor.

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