Hollandalı aşırı sağcı politikacı Wilders, Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını iptal etti

Yarışmaya yoğun tepki gösterilen Pakistan'da ünlü kriket oyuncusu Khalid Latif, Wilders'in başına ödül koyduğunu açıklamış, ülkede geniş çaplı protestolar düzenlenmişti.

Wilders, yaptığı yazılı açıklamada "Bu olay İslam'ın doğasındaki hoşgörüsüzlükle ilgili söylediklerimi de kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Salı günü de Lahey Merkez İstasyonu'nda Wilders'e saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Pakistanlı bir kişi gözaltına alınmış, polis güvenlik tehdidinin ciddi olduğunu söylemişti.

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Kişisel olarak yarışmayı iptal etmeyeceğini söyleyen Ana muhalefetteki Özgürlük Partisi (PVV) lideri, "Hollanda'ya ve masum insanlara yönelik saldırı riskinin ise fazla büyük olduğunu" belirtti.

Wilders, "İslami şiddetin masum insanlara yönelik tehdidini önlemek için, yarışmayı düzenlememeye karar verdim" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise, Wilders'ın açıklaması sonrası bir krizden dönüldüğüne dikkat çekerek kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Twitter üzerinden bir video yayınlayan 32 yaşındaki Pakistanlı kriket oyuncusu Khalid Latif, "Ben Müslümanım. Peygamberimizle alay eden Wilders'in başına 3 milyon rupi (yaklaşık 20 bin dolar) ödül koyuyorum" demişti.