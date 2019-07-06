Hollandalı askerler Srebrenitsa'da kullandıkları kamerayı müzeye hediye etti

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Srebrenitsa'da bulunan Hollandalı bir grup asker, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım Müzesi'ni ziyaret ederek, 1994'te kullandıkları kamerayı müzeye hediye etti.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa'da görev yapan askerler, soykırımdan bir yıl önce yaşananları kaydettikleri kamerayı müzeye verdi.

Eski Hollandalı asker Serge Janssen, burada yaptığı açıklamada, ailesiyle her yıl ziyaret ettiği müzeye, daha önce Srebrenitsa'ya ilk gelişinde üzerinde bulunan üniforma ile potinleri hediye ettiğini söyledi.

Kamerayla yaptığı kayıtların en akılda kalanının Srebrenitsalı çocuklarla yaptığı sohbet olduğunu belirten Janssen, "O dönemden beri sakladığım kamerayı tarihin parçası olarak görüyorum. Bu nedenle müzede bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu kamerayla 1994'te etrafımızdaki insanların günlük yaşantısını çekiyorduk, bazen de yakınlarımıza göndermek üzere kendimizi çekerdik." diye konuştu.