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Hollandalı Bakan: "Türkiye, DEAŞ'lıları ne yapacağına kendisi karar verecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 19:43 | Son Güncelleme

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus: - "Şu anda yaptığımız görüşmeler doğrultusunda Türk hükümetinin bize gereken bilgileri aktardığını ve yapılan görüşmelerin iyi geçtiğini düşünüyorum"

LAHEY (AA) - Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, Türkiye'nin kendi topraklarında bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerini ne yapacağını kendisinin karar vereceğini söyledi.

Grapperhaus, Türkiye tarafından DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmesine ilişkin, Temsilciler Meclisi’nde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile yakın temas içerisinde olduklarını belirten Grapperhaus, "Hollanda ve diğer ülkelere zamanında bilgi verilmesi gerekiyor. Yüzde yüz garanti veremem fakat şu anda yaptığımız görüşmeler doğrultusunda Türk hükümetinin bize gereken bilgileri aktardığını ve yapılan görüşmelerin iyi geçtiğini düşünüyorum." dedi.

Grapperhaus, Türkiye'nin Hollanda'ya göndermek istediği DEAŞ'lılar arasında şu anda sadece 2 kadın olduğuna işaret ederek, "Türk topraklarında bulunan DEAŞ’lılar ile ilgili ne yapması gerektiğine Türkiye’nin karar vermesi çıkış noktasıdır." ifadesini kullandı.

DEAŞ’lıların ülkeye gönderilmeleri halinde meclisi zamanında bilgilendireceğini ifade eden Grapperhaus, "Hollanda vatandaşı olan DEAŞ’lıların bulundukları bölgede büyükelçiliğe ya da konsolosluğa başvurdukları takdirde iadesi için başvuruda bulunuyoruz, gözetim altında ülkeye getirerek tutuklayıp daha sonra yargılıyoruz. Bu da bilinen sabit mevcut politikamızdır." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma günü yaptığı açıklamada, "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz 'bunları size iade edeceğiz' diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Hollanda Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus

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