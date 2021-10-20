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Hollandalı bilim insanlarından tek yumurta ikizlerinin gizemini çözecek keşif

20.10.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollandalı bilim insanlarının liderliğindeki bir uluslararası araştırma grubu, bugüne kadar gizemi çözülemeyen tek yumurta ikizlerinin doğumu ve kökenine ilişkin ilk kez bir biyolojik neden keşfettiler.

Hollandalı bilim insanlarından tek yumurta ikizlerinin gizemini çözecek keşif

Hollandalı bilim insanlarının liderliğindeki bir uluslararası araştırma grubu, bugüne kadar gizemi çözülemeyen tek yumurta ikizlerinin doğumu ve kökenine ilişkin ilk kez bir biyolojik neden keşfettiler.

Biyolojik psikolog Jenny van Dongen ve Amsterdam Özgür Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dorret Boomsma liderliğindeki uzmanların elde ettiği bulguların, doğum kusurları araştırmaları için büyük önem taşıyor.

Natura Communications adlı bilim dergisinde yayımlanan çalışma, Hollanda, İngiltere, Finlandiya ve Avusturya'da 6 binden fazla ikizin DNA'sı incelenerek gerçekleştirildi.

Tek yumurta ikizleri, zigot adı verilen döllenmiş bir yumurtanın tamamen aynı genleri paylaşan iki embriyoya ayrılması sonucu oluşuyor. Bölünmenin nedeni bilinmese de, bu biyolojik sürecin rastgele olduğu düşünülüyordu.

Ancak Hollandalı bilim insanları öncülüğündeki araştırmacılar, tek yumurta ikizlerinin DNA'sının diğer insanlardan farklı olarak "paketlendiğini" keşfetti.

DNA'da yüzlerce yerde metil grubu olarak adlandırılan adeta bir çeşit bayrak asılı olduğunu belirten Prof. Dr. Boomsma, DNA'daki 800'den fazla yerde metilasyonun tek yumurta ikizlerinde, diğer insanlardan farklı olduğunu saptadıklarını söyledi.

Hollandalı uzmana göre, bu süreç büyük olasılıkla gebelik sonrası çok erken başlıyor. Toplamda DNA'da tek yumurta ikizlerinin metilasyon düzeyinin diğer insanlardan farklı olduğu 834 bölge bulunuyor.

Prof. Dr. Dorret Boomsma, Hollanda Radyosu'na, bu keşfin çok önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu, genellikle çok ciddi anormallikler olan bazı doğumsal bozukluklarda tek yumurta ikizlerinin aşırı derecede temsil edilmesidir" dedi.

Boomsma'ya göre elde edilen sonuçlar, kişinin tek yumurta ikizi olup olmadığını ya da "kaybolan ikiz sendromu" olarak da bilinen, gebeliğin erken döneminde tek yumurta ikizini kaybedip kaybetmediğini belirlemek için kullanılabilir.

Çünkü bu sendrom, hamileliğin çok erken döneminde de meydana gelebiliyor ve anne bunu fark etmiyor. Boomsma, araştırma sonuçlarının, doğumda meydana gelen kusurların daha iyi anlaşılmasına yüzde 80'e varan doğrulukla yardımcı olacağını vurguladı.

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