Hollandalı diplomatın küstah paylaşımına tepki

Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Erik Westrate’nin Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul seçimlerine ilişkin kararı hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım tepki çekti.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Erik Westrate’nin sosyal medya hesabından İstanbul seçimleri ile ilgili, "Samimi soru: Sorun sandık başkanlarındaysa, neden aynı anda yapılan 3 seçimden sadece Büyükşehir BB seçimleri yenilendi?" şeklinde paylaşımda bulunması tepkiye neden oldu. Bir diplomatın görevli olduğu ülkenin iç işlerine karışır tarzda yorum yapması, Türk iç siyasetine müdahale çabası olarak yorumlandı.

Hatırlanacağı üzere, Dışişleri Bakanlığı da 6 Mayıs tarihli açıklamasında 31 Mart yerel seçimlerini gözlemleyen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin YSK’nın yetkinliğinden etkilendiğini hatırlatarak, aynı Kurulun yasal haklar kullanılarak yapılan itirazları karara bağladığını, herkesin hukuk çerçevesinde alınan bu karara saygı göstermesi gerektiğini ve bu çerçevede yapılan siyasi eleştirileri kabul etmediklerini vurgulamıştı.

