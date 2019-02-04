HABER

Hollandalı eski siyasetçi, İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 20:25 | Son Güncelleme

Hollandalı eski siyasetçi, İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da, bir dönem aşırı sağcı Özgürlük Partisinde (PVV) milletvekili ve ikinci adam olan Joram van Klaveren, İslam karşıtı kitap yazarken Müslümanlığı seçti.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, eski siyasetçi 39 yaşındaki Joram van Klaveren, geçen yıl ekim ayında şehadet getirerek Müslüman oldu.

Eski siyasetçinin, Müslümanlık karşıtı kitap yazdığı süreçte yaptığı araştırmalar sırasında İslamiyet ile ilgili bakış açısı değişti.

İslamiyet'i seçen Klaveren, Müslüman olduktan sonra gayrimüslimlerin İslam karşıtı düşüncelerini çürüten bir kitap çıkardı.

2010-2017 yıllarında Hollanda Parlamentosunda milletvekili olan van Klaveren, 2014'te PVV lideri Geert Wilders'in, Fas kökenliler için sarf ettiği ırkçı sözlerinden sonra partiden ayrılarak bağımsız milletvekili olmuştu. Wilders'in, ırkçı söylemlerinden ötürü yargılanma süreci devam ediyor.

Van Klaveren, ülkede 2017'de yapılan genel seçimlerde kendi kurduğu partiden aday olmuş fakat yeterli oy alamadığı için siyasete veda etmişti.

Bir dönem aşırı sağcı PVV partisinde olan Birlik Partisi lideri Arnoud Van Doorn da yaklaşık 6 yıl önce partiden ayrılarak Müslümanlığı seçmişti.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
İstanbul’da Galata Kulesi ile köprüler mavi ve turuncuya büründüİstanbul’da Galata Kulesi ile köprüler mavi ve turuncuya büründü
Yurtdışındaki FETÖ okullarının Türkiye’ye devriYurtdışındaki FETÖ okullarının Türkiye’ye devri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert W Joram van Klaveren Müslüman oldu

En Çok Okunan Haberler

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Arjantinli yıldızı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Arjantinli yıldızı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.