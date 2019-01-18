Hollandalı gazeteci terör zanlısına sahte evrak hazırlamaktan şüpheli

Söz konusu ceza soruşturması ile ilgili yakın bir zamanda Türk yetkililerine bazı sorular sorulduğu aktarılan açıklamada, bununla birlikte Türk yetkililere bazı bilgiler de verildiği kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmayla ilgili çok sayıda şüphelinin araştırıldığını, Hollandalı gazeteciye yönelik şüphenin terör suçundan olmadığı ifade edildi.

Hollanda Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Boersma'nın terörle bağlantılı devam etmekte olan bir ceza soruşturmasının parçası olduğu kaydedildi.

Haberlerde, Boersma'nın söz konusu terör zanlısı ile 2013 ve 2014 yılında Türkiye'de tanıştığı ve bu süreçte terör zanlısının Hollanda vizesi almasına yardım ettiği belirtildi.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Boersma'nın, Hollanda'da Jahbat Al-Nusra terör örgütü mensubu olduğu için tutuklanan eski erkek arkadaşına sahte belgeler hazırladığı bildirildi.

ROTTERDAM (AA) - Türkiye'den sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın bir terör zanlısına sahte evrak ve belge hazırlamaktan şüpheli olduğu iddia edildi.

Hollanda Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag ise Hollandalı gazetecinin sınır dışı edilmesinin şahsi bir durum olduğunu, gazetecilik görevi ile ilgili olmadığını ve hukuki açıdan Türkiye ile Hollanda arasında her zaman bilgi alış verişi olduğunu söyledi.

Boersma, dün muhabiri olduğu Financieele Dagblad (FD) gazetesine yaptığı açıklamada, sınır dışı edilmesinin 2015 yılının yaz ayına kadar ilişki yaşadığı ve Jahbat Al-Nusra terör örgütü mensubu olduğu için geçen yıl Hollanda'da tutuklanan bir Suriyeli'den dolayı olabileceğini söylemişti.

Hollanda'da geçen yıl, Suriye'deki gruplardan birisi olan Jahbat Al-Nusra mensubu olan söz konusu terör zanlısı ve kardeşi terör suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Türkiye'de Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Johanna Cornelia Boersma'nın bu sabah sınır dışı edildiğini açıklamış, "İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye'ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Altun, sınır dışı edilmesinin, Boersma'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurgulamıştı.

