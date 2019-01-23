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Hollandalı gazetecinin "uydurma" haberler yazdığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 13:52 | Son Güncelleme

Hollandalı gazetecinin "uydurma" haberler yazdığı ortaya çıktı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda ve Belçika'da farklı medya kuruluşlarına çalışan serbest gazeteci Hollandalı Peter Blasic'in yıllarca "uydurma" haber yazdığı ortaya çıktı.

De Groene Amsterdammer haftalık gazetesinin yaptığı araştırmada, Hollanda'nın Roermond belediyesinde memur olarak görev yapan Blasic'in, Elsevier, Knack ve Nieuw Revu dergisi gibi önemli medya kuruluşlarına yazdığı çok sayıda haberin kaynağının doğrulanamadığı belirtildi.

Araştırmada, farklı gazetelerde yüzlerce haberi yayımlanan Blasic'in birçok haberinde kullandığı kaynakların adsız ve uydurma kişilerden oluştuğu ve geçen yılın yarısından itibaren soy ismini Mertens olarak kullandığı ortaya kondu.

Blasic'in, yeraltı dünyası, terör örgütü DEAŞ'ın Avrupa'ya dönen mensupları, sığınmacılar ve Rusya'nın Hollanda'daki casuslarına ilişkin haber ve röportajlar hazırladığı kaydedildi.

2014-2017 yıllarında üç farklı medya kuruluşunun da kaynak gösteremediği için Blasic'in yazdığı haberlerin uydurma olduğunun farkına vardığı belirtildi.

Nieuw Revu dergisi ise internet sayfasında, Blasic'in dergide yayımlanan 27 haberinin başlık ve linklerini paylaşarak, bu haberleri geri çektiklerini ve serbest gazeteciyle ilişkilerini kestiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Hollandalı gazeteci Peter Blasic Peter Mertens uydurma haber

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