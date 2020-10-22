Hollandalı hacker 5. tahmininde buldu! İşte Trump'ın Twitter şifresi

Gevers, "4'üncü denemeden sonra hesabın bloke olmasını bekliyordum ama herhangi bir ek bilgi sorulmadan 5'inci denememde şifreye ulaştım" ifadesini kullandı.

Hesapta iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin aktifleştirilmediği bilgisi de aktarıldı.

Gevers, De Volkskrant'a yaptığı açıklamada, "Amerika'yı yeniden harika yap" olarak bilinen "Make America great again" sloganın kısaltması "maga2020!"yi deneyerek Trump'ın hesabına eriştiğini belirtti.

Hollanda'da yerel yayımlanan De Volkskrant'ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump'ın 87 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabının şifresi, Victor Gevers isimli bir hacker tarafından tahmin edilerek ele geçirildi.

Sonrasında ABD'li yetkililerin iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktifleştirerek Donald Trump'ın Twitter hesabını daha güvenli hale getirdikleri belirtildi.

Habere göre, Trump'a hesabına nasıl eriştiğini anlatan bir e-posta da yollayan Victor Gevers, ABD Başkanı'na daha güvenli bir şifre kullanması tavsiyesinde bulundu.

Şirketlerin kendi sistemlerine sızması ve güvenliklerini test etmesi amacıyla anlaştıkları "Ahlaklı Hacker" olarak çalışan Gevers'in daha önce ele geçirdiği bilgiler arasında Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan 2,7 milyon kişiye ait kimlik bilgilerinin de olduğu kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE TAHMİN EDİLMİŞTİ

Haberde, Trump'ın Twitter şifresinin daha önce de Hollandalı hackerlar tarafından ele geçirildiğine yer verildi.

2016 yılında aralarında Victor Gevers'in de olduğu 3 hackerin ele geçirdiği Donald Trump'ın Twitter şifresinin "yourefired" (kovuldun) olduğu hatırlatıldı.

Daha önce ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Amazon'un Üst Yönetici Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, milyarder iş adamı Michael Bloomberg ve rap şarkıcısı Kanye West gibi isimlerin Twitter hesapları ele geçirilmişti.

AA

