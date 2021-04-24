Hollandalı hekimler ‘aşıdan kaçan göçmenler ve yoksullar için’ kampanya istiyor

Hollanda'daki hekim örgütleri, sağlık bakanlığına başvurarak, göçmen kökenliler ile yoksul kesimlerin yoğunlukla yaşadığı 'savunmasız semtlere' yönelik bir koronavirüs aşısı kampanyası düzenlenmesini ve aşılamada öncelik verilmesini istiyor.

Hekimlere göre, bu semtlerde vaka sayıları ve bulaşma oranı yüksek olmasına rağmen, halkın yaklaşık yüzde 70'i randevusuna gelmiyor. Bu da, ilerleyen süreçte yeni bir virüs yayılımına yola açabilir.

Aile hekimleri ve uzman dernekleri tarafından Hollanda Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıya göre aşılar hakkındaki önemli bilgiler ve hükümetin koronavirüs salgını konusundaki açıklamaları, nüfusun yaklaşık yüzde 35'ine ulaşamıyor.

Bu durum, özellikle göçmenler ve gelir düzeyi düşük kesimlerin yaşadığı savunmasız semtlerde daha yaygın. Hekim örgütlerine göre, bu semtlerde koronavirüs bulaşma olasılığı, diğer bölgelere göre 2 kat daha fazla.

Hekim örgütlerinin çağrısına öncülük eden aile hekimi Shakib Sana, diyabet ve akciğer hastalıkları ile obezitenin yüksek olduğu bu semtlerde halkın büyük bölümünün aşı randevusuna gelmediğini söylüyor.