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Hollandalı kadın adak için müzeye bağışladığı tabloyu torunu iyileşince geri istedi

07.10.2020 14:51 | Son Güncelleme

Hollanda'da, 7 yıl önce beyin tümörü saptanan torununu iyileşmesi için adak olarak Amsterdam'daki Rijksmuseum'a (Devlet Müzesi) değerli bir tablo bağışlayan kadın, torunun hastalığı yenmesinin ardından, müzeden resmi geri istiyor.

Hollandalı kadın adak için müzeye bağışladığı tabloyu torunu iyileşince geri istedi

Hollanda'da, 7 yıl önce beyin tümörü saptanan torununu iyileşmesi için adak olarak Amsterdam'daki Rijksmuseum'a (Devlet Müzesi) değerli bir tablo bağışlayan kadın, torunun hastalığı yenmesinin ardından, müzeden resmi geri istiyor.

Şu anda 88 yaşında olan Rose-Marie Silbermann adlı Hollandalı kadının torunu, 2013 yılında hastalandı.

O zaman 17 yaşında olan Marijn adlı torunun hayati tehlike içinde olması, Silbermann'ı endişelendirdi.

NRC gazetesine göre Hollandalı kadın, torununu iyileşmesi için bir adak adamaya karar verdi. "İçinden bir sesin, tanrıları yatıştırmak için, duvarında asılı olan değerli bir tabloyu başkasına verirse torununun iyileşeceğini söylediğini" belirten Hollandalı kadın, aile yadigarı bir tabloyu gözüne kestirdi.

Silbermann, evindeki en değerli eşyalardan biri olan, ressam Bart van der Leck'in 1918'de yaptığı tabloyu Amsterdam'daki Rijksmuseum'a bağışladı.

Beyin ameliyatı geçiren torunu zaman içinde beyin tümörü rahatsızlığını yendi. 88 yaşındaki Rose-Marie Silbermann'ın iç sıkıntısı ve kafa karışıklığı da son buldu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir aile cenazesi sırasında tablo konusu yeniden açıldı.

Hollandalı kadının büyük oğlu annesinin, ebeveynleri tarafından kendisine düğün hediyesi olarak verilen tabloyu, erkek kardeşi ile kendisine 250 bin euro karşılığında sattığını söyledi.

Matthijs Sibermann, rahatsızlığı nedeniyle annesinin 7 yıl önce bunu unuttuğunu savundu.

Annesinin aklı başına geldikten sonra, "Ben ne yaptım" diyerek pişmanlık duyduğunu söyleyen Matthijs Sibermann, müze yetkililerini annesinin içinde bulunduğu kafa karışıklığından yararlanmakla suçladı.

Aile: Travma yaşadı

Ailesine göre, çocukluğunda Nazi toplama kampına gönderilen ve büyükannesini Auschwitz kampında yitiren Rose-Marie Silbermann, torunun hastalığı karşısında yeniden travma yaşadı. Bu durum da, Hollandalı kadının ruh sağlığının bozulmasına yol açtı.

Aileye göre müze ve noter, uluslararası müze kurallarının gerektirdiği şekilde araştırma yapmış olsalar, Hollandalı kadının içinde bulunduğu kötü ruh halini kolayca tespit edebilirdi.

Hollandalı kadın ve iki oğlu, bu hafta Rijksmuseum'a giderek şu anki değeri 350 bin euro olan tabloyu geri istedi.

Rijksmuseum Müdürü Taco Dibbits ise, müzenin bağış sırasında iyi niyetle davrandığını belirterek, ailenin iddialarını reddetti.

Konu şimdi mahkemenin gündeminde.

Hakim Hollandalı kadını haklı görürse, müze tabloyu iade edecek.

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