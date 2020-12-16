Hollandalı kadın adak için müzeye bağışladığı tabloyu torunu iyileşince geri istedi

Hollanda'da, 7 yıl önce beyin tümörü saptanan torununu iyileşmesi için adak olarak Amsterdam'daki Rijksmuseum'a (Devlet Müzesi) değerli bir tablo bağışlayan kadın, torunun hastalığı yenmesinin ardından, müzeden resmi geri istiyor.

Şu anda 88 yaşında olan Rose-Marie Silbermann adlı Hollandalı kadının torunu, 2013 yılında hastalandı.

O zaman 17 yaşında olan Marijn adlı torunun hayati tehlike içinde olması, Silbermann'ı endişelendirdi.

NRC gazetesine göre Hollandalı kadın, torununu iyileşmesi için bir adak adamaya karar verdi. "İçinden bir sesin, tanrıları yatıştırmak için, duvarında asılı olan değerli bir tabloyu başkasına verirse torununun iyileşeceğini söylediğini" belirten Hollandalı kadın, aile yadigarı bir tabloyu gözüne kestirdi.

Silbermann, evindeki en değerli eşyalardan biri olan, ressam Bart van der Leck'in 1918'de yaptığı tabloyu Amsterdam'daki Rijksmuseum'a bağışladı.

Beyin ameliyatı geçiren torunu zaman içinde beyin tümörü rahatsızlığını yendi. 88 yaşındaki Rose-Marie Silbermann'ın iç sıkıntısı ve kafa karışıklığı da son buldu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir aile cenazesi sırasında tablo konusu yeniden açıldı.