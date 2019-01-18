Hollandalı muhabir çalıştığı gazeteden kovuldu

ROTTERDAM (AA) - Türkiye'den sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın, çalıştığı Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad'daki (FD) görevine son verildi.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğinden yapılan yazılı açıklamada, Boersma'nın yapılan yoğun görüşmeler sonrası durumuyla ilgili yeterince net olmadığı ve gazeteye verdiği bilgilerde 3 kez ihmalkar davranması nedeniyle karşılıklı güvenin kaybolduğu gerekçesiyle görevinden alındığı belirtildi.

Hollanda'da geçen yıl, Suriye'deki gruplardan birisi olan Nusra Cephesi mensubu olan terör zanlısının ülkede gündeme gelmesinde ve tutuklanmasında Boersma'nın gazeteye zanlı ile bir geçmişi olduğunu bildirmemesinin genel yayın yönetmenliği için büyük hayal kırıklığı olduğu ifade edildi.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Boersma'nın, Hollanda'da Nusra Cehpesi mensubu olduğu için tutuklanan eski erkek arkadaşına sahte belgeler hazırladığı bildirilmişti

Haberlerde, Boersma'nın söz konusu terör zanlısı ile 2013 ve 2014 yılında Türkiye'de tanıştığı ve bu süreçte terör zanlısının Hollanda vizesi almasına yardım ettiği belirtilmişti.