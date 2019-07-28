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Hollandalı oyuncu festivalde uyuşturucudan gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 15:21 | Son Güncelleme

Belçika’da düzenlenen Tomorrowland müzik festivalinde Hollandalı dizi oyuncusu Imanuelle Grives, uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı.Hollandalı oyuncu Imanuelle Grives, Belçika’da düzenlenen dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden Tomorrowland’de uyuşturucu bulundurduğu ve sattığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Belçika’da düzenlenen Tomorrowland müzik festivalinde Hollandalı dizi oyuncusu Imanuelle Grives, uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı.
Hollandalı oyuncu Imanuelle Grives, Belçika’da düzenlenen dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden Tomorrowland’de uyuşturucu bulundurduğu ve sattığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Grives’in festivalde gözaltına alındığı sırada 20 gramdan fazla kokain ve farklı uyuşturucu madde taşıdığı tespit edildi. Hollandalı oyuncu, canlandıracağı dizi karakterine hazırlanmak amacıyla uyuşturucu maddeleri sattığını söyleyerek kendini savundu. Belçika polis güçleri, oyuncunun festival alanı yakınlarında bulunan geçici olarak kaldığı daireye yaptığı baskında ise çok miktarda uyuşturucu madde tespit etti.
Imanuelle Grives, Hollandalı Celblok H ve Vechtershart adlı dizilerde rol almıştı. Belçika’nın Anvers bölgesinde düzenlenen müzik festivali uyuşturucu vakaları ile gündeme geliyor. Festivalde 2018 yılında uyuşturucu kullanımından 2 genç kadın hayatını kaybetmişti.

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