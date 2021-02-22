Hollandalı psikoloji öğrencisi 'cinsiyetsiz iskambil kağıdı' tasarladı: 'Erkek, neden kadından daha değerli olsun?'

İskambil kartları, 16'ncı ve 17'nci yüzyıldaki sınıf toplumunu yansıtıyor. Kupa asilleri, maça askerleri, karo tüccar orta sınıfı, sinek de köylüleri simgeliyor.

Mellink, geçen yaz yeğenine iskambil destesindeki kartların anlamlarını açıklarken, "Neden erkek figür, kadından daha değerli" sorusu aklına takılmış.

Adli psikoloji öğrenimi gören Indy Mellink, çocukluğundan bu yana iskambil oyunları tutkunu. Çünkü yıllardır yazları ailesiyle birlikte internet ve televizyon olmadan tatil yapıyor. Tatillerdeki en önemli eğlencelerinden biri de, aile büyükleri, yeğenleri ve kuzenlereriyle kart oyunları oynamak.

Mellink'in kartlarında, "Papaz, vale, kız" yerine, "Altın, gümüş ve bronz" simgeleri yer alıyor. 23 yaşındaki kadın öğrenci, özellikle oyun tutkunu hemcinslerinden olumlu tepkiler aldığını söylüyor.

Hollandalı üniversite öğrencisi Indy Mellink, iskambil destelerindeki erkek kahramanların, neden kadın kahramandan daha değerli olduğu sorusundan yola çıkarak, "cinsiyetsiz" oyun kartları tasarladı.

Hollandalı öğrenci, günümüzde hala bu simgelerin var olmasının, "tuhaf ve modası geçmiş" olduğunu düşünmüş. Bunun yeniden ele alınması gerektiğini söyleyen Indy Mellink'e, babası, "O zaman bunu neden sen yapmıyorsun?" diye sormuş.

Salgın döneminde evde kaldığı sürede bol bol düşünme fırsatı bulan Mellink, iskambil kartlarını kendi çevresinde test etmeye başlamış. Cinsiyetsiz bir simge arayışı sırasında, ABD'deki "Black Lives Matter" gösterilerinin de etkisiyle, bütün iskambil oyunu karakterlerinin "beyaz" olduğunu farketmiş.

Bunu bir başka eşitsizlik olarak değerlendiren psikoloji öğrencisi, kartlardan insanları çıkarmaya karar vermiş.

Papaz, vale, kız yerine; insanların olimpiyat oyunlarından aşina olduğu aktın, gümüş ve bronz sıralamasını seçmiş.

https://www.instagram.com/p/CEGl24fJ3Iz/

Telif başvurusu yapmadı

Indy Mellink'in cinsiyetsiz iskambil desteleri, Ekim ayından bu yana internet siteleri üzerinden satışa sunuldu.

Hollandalı öğrenciye göre, sporla olan bağlantı sayesinde herkes yeni kartlara kolayca alışıyor. "King" yerine artık "Gold" terimi oyuncular arasında çoktan yerleşmeye başlamış.