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Hollandalı sanatçı Ayvalık’ta fotoğraf sergisi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 22:13 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Hollandalı sanatçı Brigitte Spiegeler fotoğraf sergisi düzenledi.

Hollandalı sanatçı Ayvalık’ta fotoğraf sergisi açtı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Hollandalı sanatçı Brigitte Spiegeler fotoğraf sergisi düzenledi. Spiegeler’in konu olarak Ayvalık’ın doğa ve mimarisini işlediği ve mavi baskı tekniği hazırladığı fotoğrafları ilgiyle incelendi.
Hollandalı sanatçı Brigitte Spiegeler, Ayvalık’ta 1 ay süren çalışmalarının ardından Şerif Kaynar’a ait Barbara Sanatçı Evi’nde fotoğraf sergisi düzenledi. Ayvalık’ta yaşayan sanatçıların katılımıyla düzenlenen sergide Spiegeler, 1 aylık çalışmalarını tanıttı. Serginin yanı sıra sanatçı dostları Ayvalık’tan ayrılacak olan Spiegeler için veda gecesi de organize etti.
Çalışmaları hakkında bilgi veren Brigitte Spiegeler, “Ayvalık sokakları ve evleri, kedileri ile zeytin başta olmak üzere bitkileri üzerine çalışma yaptım. Çalışmalarımda sürekli farklı teknikler kullanıyorum ve bu bana heyecan veriyor. Son çalışmamda oldukça eski bir baskı tekniği olan blueprint- cyanotypie (mavi baskı) tekniği kullandım. Bu çok eski bir fotoğraf tekniği. Bu baskı tekniği ilk olarak İngiliz bilim adamı ve gökbilimci Sir John F.W. Herschel tarafından 1842 yılında bulunmuş ve hakkında bir kitap yayınlanmış bir teknik. Ayvalık’ı çok sevdim. Buraya geldiğim için mutluyum. Şerif Kaynar ve bana destek olan Selçuk Kaltalıoğlu başta olmak üzere tüm sanatçı dostlara teşekkür ederim” dedi.

FOTOĞRAFLI

Hollandalı sanatçı Ayvalık’ta fotoğraf sergisi açtıHollandalı sanatçı Ayvalık’ta fotoğraf sergisi açtıHollandalı sanatçı Ayvalık’ta fotoğraf sergisi açtıHollandalı sanatçı Ayvalık’ta fotoğraf sergisi açtı

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